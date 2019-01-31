0553 313 94 23

Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

31 Ocak 2019 Perşembe 13:11
Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık H.Y. ile avukatı katıldı.

Duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan ve meslekten ihraç dilen din görevlisi H.Y, örgüt üyesi olmadığını savunarak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kapatılan Zaman gazetesine abone olmadığını, örgütü öven konuşmalar yapmadığını, örgüt adına yardım toplamadığını savunan H.Y, "Müftülük personeli olarak çalıştığım kurumda gazete aboneliklerim şahsımın değil, kurum adına aboneliklerdir. Yine topladığım yardımlar kurum adınadır. Bank Asya'ya talimatla para yatırmadım." diye konuştu.

Tanıklardan R.K, sanığı örgüt sempatizanı olarak bildiğini ve örgüt yayınlarını okuduğunu söyledi.

Tanık N.A, sanığı kurumda örgüt sempatizanı olarak bilindiğini, örgütün Zaman ve diğer gazetelerine abone olduğunu, devletin paralel yapıyla mücadelesinde hükümet aleyhine söylemlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Tanık H.T. de sanığın her zaman örgütü savunan bir yapıda olduğunu, 17-25 Aralık’tan sonra da duruşunda bir farklılık olmadığını öne sürerek, "H.Y, Zaman gazetesi kapatıldıktan sonra örgüte ait diğer yayınlara abone olmuştu. Sürekli paralel yapıyı savunan bir söylem içindeydi. Kurum içinde hükümet lehine sözler sarf edenlerle düşünce olarak karşı karşıya gelirdi." diye konuştu.

Tanık E.U. ise sanıkla 8 yıl aynı odada görev yaptığını ve sanığın 15 Temmuz darbe girişimine kadar örgütün yayınlarını takip ettiğini söyledi.

E.U, "H.Y, devletin paralel yapıyla mücadelesinde devletin haksız olduğunu, zulmettiğini, yapının söylendiği gibi terörist bir yapı değil, hizmet hareketi olduğunu söylerdi. Yine Bank Asya'nın kurtarılması için yapılan çağrıdan sonra bankaya destek olmak için evini satmak istemişti. Hatta evini almak isteyen bir kişi bunu duyunca almaktan vazgeçmişti. 15 Temmuz sonrasında da darbe girişiminin tiyatrodan ibaret olduğunu söylüyordu." ifadelerini kullandı.

Sanığın aleyhteki iddiaları kabul etmediği ve beraatini talep ettiği duruşma, tanıkların dinlenilmesi ve Bank Asya kayıtlarının incelenmesi için 29 Mart'a ertelendi.

Diğer duruşmalarda da sanıklar S.K, H.S, B.S, E.K de örgütle bir bağlarının olmadığını öne sürerek, önceki savunmalarını tekrar ettikleri belirtip beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları 15 Mart'a erteledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:11
  1. Duruşma
  2. FETÖ/PDY
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. sanık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 memur maaşları hangi gün saat kaçta yatırılıyor
    1. 2019 memur maaşları hangi gün saat..
    2. FETÖ sanıklarına hapis cezası
    3. Dışkı sever Celal Şengör'e 'dangalak'..
    4. Trump'ın tampon bölge planı sızdı!..
    5. AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı
    6. Büyükler ve 20 Yaş Altı Türkiye Salon..
    7. Van'daki terör operasyonu
    8. Federal Almanya Meclisinde Nazi..
    9. EMİTT'te Osmanlı saray mutfağı..
    10. "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!"..
    11. Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    12. Bu pamuklu çöplerle kulak temizlemeye..
    13. Wolverhampton, Jonny'nin bonservisini..
    14. Duymamızı sağlayan katı görüntülü bu..
    15. 9 günlük eşini kalbinden bıçakladı!..
    16. Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına..
    17. İspanya'da kadınlar futbol maçını..
    18. 11 başlıkta AK Parti manifestosu
    19. PAC-MAN, Red Bull kutusunda
    20. BM Özel Raportörü Callamard,..
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek