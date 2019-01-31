Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık H.Y. ile avukatı katıldı.

Duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan ve meslekten ihraç dilen din görevlisi H.Y, örgüt üyesi olmadığını savunarak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kapatılan Zaman gazetesine abone olmadığını, örgütü öven konuşmalar yapmadığını, örgüt adına yardım toplamadığını savunan H.Y, "Müftülük personeli olarak çalıştığım kurumda gazete aboneliklerim şahsımın değil, kurum adına aboneliklerdir. Yine topladığım yardımlar kurum adınadır. Bank Asya'ya talimatla para yatırmadım." diye konuştu.

Tanıklardan R.K, sanığı örgüt sempatizanı olarak bildiğini ve örgüt yayınlarını okuduğunu söyledi.

Tanık N.A, sanığı kurumda örgüt sempatizanı olarak bilindiğini, örgütün Zaman ve diğer gazetelerine abone olduğunu, devletin paralel yapıyla mücadelesinde hükümet aleyhine söylemlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Tanık H.T. de sanığın her zaman örgütü savunan bir yapıda olduğunu, 17-25 Aralık’tan sonra da duruşunda bir farklılık olmadığını öne sürerek, "H.Y, Zaman gazetesi kapatıldıktan sonra örgüte ait diğer yayınlara abone olmuştu. Sürekli paralel yapıyı savunan bir söylem içindeydi. Kurum içinde hükümet lehine sözler sarf edenlerle düşünce olarak karşı karşıya gelirdi." diye konuştu.

Tanık E.U. ise sanıkla 8 yıl aynı odada görev yaptığını ve sanığın 15 Temmuz darbe girişimine kadar örgütün yayınlarını takip ettiğini söyledi.

E.U, "H.Y, devletin paralel yapıyla mücadelesinde devletin haksız olduğunu, zulmettiğini, yapının söylendiği gibi terörist bir yapı değil, hizmet hareketi olduğunu söylerdi. Yine Bank Asya'nın kurtarılması için yapılan çağrıdan sonra bankaya destek olmak için evini satmak istemişti. Hatta evini almak isteyen bir kişi bunu duyunca almaktan vazgeçmişti. 15 Temmuz sonrasında da darbe girişiminin tiyatrodan ibaret olduğunu söylüyordu." ifadelerini kullandı.

Sanığın aleyhteki iddiaları kabul etmediği ve beraatini talep ettiği duruşma, tanıkların dinlenilmesi ve Bank Asya kayıtlarının incelenmesi için 29 Mart'a ertelendi.

Diğer duruşmalarda da sanıklar S.K, H.S, B.S, E.K de örgütle bir bağlarının olmadığını öne sürerek, önceki savunmalarını tekrar ettikleri belirtip beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları 15 Mart'a erteledi.