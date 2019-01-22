Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan biri tutulu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, sanık M.T. ile avukatı katıldı.

Duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan M.T, terör örgütü üyesi olmadığını ve ülkesine ihanet etmediğini savundu.

M.T, "Sadece örgütle irtibatlı sendikaya ve derneğe üyeydim. 17-25 Aralık'tan sonra her ikisinden de istifa ettim. Beraatimi istiyorum." dedi.

Tanık A.A, M.T'nin derneğin okuma salonunda öğrencilere matematik dersi verdiğini ve zaman zaman da sohbet toplantılarına katıldığını söyleyerek, "Sohbetlerde Fetullah Gülen kitapları okunur ve videoları izlettirilirdi. M.T. de bu sohbetlerde bulunmuştur." dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Mart'a erteledi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmaya, tutuksuz yargılanan A.A, aynı suçtan hapis cezasına çarptırılan Adem Fidan sayesinde 2004 yılında örgütle tanıştığını belirtti.

A.A, örgüt faaliyetleri kapsamında dini sohbetlere katıldığını ancak 17-25 Aralık'tan sonra bağını kopardığını öne sürdü.

Mahkeme başkanının evinde bulunan 1 dolar ile ilgili hatırlatma yapması üzerine A.A, "2010'da katıldığımız bir düğünde dolar dağıtılmıştı. Yıprandığı için bozdurmadık, hatıra olarak sakladık." karşılığını verdi.

Tanık H.B, A.A'nın Amasra ilçesinde cemaatin merkezi sayılan evine sohbetlere gittiğini ve kendisini de buradan tanıdığını belirterek, idarecilik yaptığı okuldaki öğrencileri de bu sohbetlere yönlendirdiğini öne sürdü.

Sanığın, tanığın aleyhteki ifadelerini kabul etmediğini belirttiği duruşma tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Nisan'a erteledi.

Son duruşmada tutuklu yargılanan C.A. da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

C.A, avukatı ve yakınlarının da katıldığı duruşmada 9 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, "ByLock kullandığım ve Bank Asya'ya talimatla para yatırdığım suçlamasıyla yargılanıyorum. Ben ByLock kullanmadım, talimatla para yatırmadım. Hakkımda somut hiçbir delil yoktur. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 1 Mart'a erteledi.