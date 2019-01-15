0553 313 94 23

Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

Üç davada 8 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi

15 Ocak 2019 Salı 16:28
Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 8 sanığın yargılanması sürdü.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan ve görevlerinden ihraç edilen polis memurları M.K, M.A, K.D, E.D. ve A.K. savunma yaptı.

Sanık avukatları ile yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanıklar, önceki ifadelerini tekrarladıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, örgüte üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.K, suçlamaları reddederek, örgütle bağının olmadığını savundu.

M.K, örgütle irtibatlı sendikaya üye olduğu iddiasına yönelik, "Örgütle irtibatlı dershanede çalışırken sendikaya üye olduğumu telefonuma gelen mesajla öğrendim. Bilgilerimiz dershanede mevcuttu. Bilgim dışında üye yapıldığımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Bank Asya hesabını da maaşını almak için açtırdığını ileri süren M.K, mahkeme başkanının, "2013'te hesabında 450 lira görünürken 2014’te bu miktar 24 bin liraya çıkmış." ifadelerine, "Ev almak için para biriktirdim." şeklinde karşılık verdi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 28 Mart'a erteledi.

Bir diğer davada aynı suçlamayla tutuksuz yargılanan H.S. ve D.S. de savunmalarında örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların üzerine kayıtlı telefonlarında "ByLock" araştırması yapılması ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 2 Nisan'a erteledi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamelerde 8 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:28
  1. Duruşma
  2. FETÖ/PDY
  3. polis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altının kilogramı 225 bin 500 liraya geriledi
    1. Altının kilogramı 225 bin 500 liraya..
    2. CHP Zonguldak belediye başkan adayı..
    3. Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
    4. Beraatini talep eden uyuşturucu..
    5. ABD heyeti Patriot için Türkiye'ye geldi
    6. Otogaza zam geliyor!
    7. Zarif ve Barzani bölgedeki gelişmeleri..
    8. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    9. Barcelona'dan gelen selam "Barça..
    10. Marcao sağlık kontrolünden geçirildi
    11. Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı
    12. Babasının aracıyla kaza yapan liseli,..
    13. Komşuda skandal uygulama! 49 bin çocuk..
    14. Flaş karar! Alman devi..
    15. Otizmli çocuklardan Erzurumspor'a..
    16. Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış..
    17. CHP Elazığ ilçe belediye başkan..
    18. Kepçe kırıcısı çalan hırsız tutuklandı
    19. Karaman'da bir otomobilde ele geçirildi!
    20. Düğmeye basıldı! 81 ilde ücretsiz olacak
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi