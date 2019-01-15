Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 8 sanığın yargılanması sürdü.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan ve görevlerinden ihraç edilen polis memurları M.K, M.A, K.D, E.D. ve A.K. savunma yaptı.

Sanık avukatları ile yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanıklar, önceki ifadelerini tekrarladıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, örgüte üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.K, suçlamaları reddederek, örgütle bağının olmadığını savundu.

M.K, örgütle irtibatlı sendikaya üye olduğu iddiasına yönelik, "Örgütle irtibatlı dershanede çalışırken sendikaya üye olduğumu telefonuma gelen mesajla öğrendim. Bilgilerimiz dershanede mevcuttu. Bilgim dışında üye yapıldığımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Bank Asya hesabını da maaşını almak için açtırdığını ileri süren M.K, mahkeme başkanının, "2013'te hesabında 450 lira görünürken 2014’te bu miktar 24 bin liraya çıkmış." ifadelerine, "Ev almak için para biriktirdim." şeklinde karşılık verdi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 28 Mart'a erteledi.

Bir diğer davada aynı suçlamayla tutuksuz yargılanan H.S. ve D.S. de savunmalarında örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların üzerine kayıtlı telefonlarında "ByLock" araştırması yapılması ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 2 Nisan'a erteledi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamelerde 8 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

