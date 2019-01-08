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Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

08 Ocak 2019 Salı 16:35
Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık E.I. savunma yaptı.

E.I, avukatı ve yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek örgütle bağının olmadığını savundu.

Sanık E.I, "Yasa dışı hiçbir faaliyette bulunmadım. Vatanıma, milletime ihanet etmedim. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 7 Mart'a erteledi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan tutuklu yargılanan H.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

Avukatının mazeret dilekçesi göndermesi ve duruşmaya katılmaması sebebiyle savunmasını bir sonraki celsede yapmak istediğini söyleyen sanık H.A, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki diğer duruşmalarda "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen uzman çavuş M.K. ve meslekten uzaklaştırılan uzman çavuş M.Y savunma yaptı.

Duruşmalar, eksikliklerin tamamlanması için 7 Mart'a ertelendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:35
  1. Bartın
  2. Duruşma
  3. FETÖ/PDY

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