Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında ayrı ayrı dava açılan 2 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve örgütle bağlantılı dershanede çalışan E.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

Sanık E.A, terör örgütü üyesi olmadığını ve ülkesine ihanet etmediğini savunarak, "Örgütün içinde olsam dahi bu iradem dışında olmuştur. Teslim olmam için OHAL'’in bitmesini bekliyordum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 14 Şubat 2019'a erteledi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki diğer duruşmaya, tutuklu yargılanan dershane öğretmeni A.B'nin avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan sanık A.B, örgütle bağlantısı olmadığını iddia ederek, "Sıradan bir dershanede çalışırken, söz konusu dershaneyi örgüt satın aldı. Ben de böylelikle örgütle ilgili bir dershanenin personeli olmuş oldum." diye konuştu.

Sanık avukatı da iddianamede müvekkiline ABD'den para geldiği ve bu paranın örgüt üyelerine dağıtıldığı iddiasının yer aldığını aktararak, "Müvekkilimin hesabına gelen bu para bankada durmuş ve herhangi bir dağıtım olmamıştır. Para, müvekkilimin alacaklarına karşılık gelen bir paradır." ifadelerini kullandı.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 14 Şubat 2019'a erteledi.