Bartın’da uyuşturucu taciri tutuklandı Bartın’da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

Bartın’da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda; il merkezinde ekipler tarafından takibe alınan C.Ç. isimli şahıs aracıyla birlikte yakalandı. Şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 100 adet ecstasy olarak tabir edilen uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız silah, 129 adet tabanca fişeği 2 adet sahte plaka ele geçirildi. C.C. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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