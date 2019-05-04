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Bartın’da uyuşturucu taciri tutuklandı

Bartın’da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:42
Bartın’da uyuşturucu taciri tutuklandı

Bartın’da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli tutuklandı.


Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda; il merkezinde ekipler tarafından takibe alınan C.Ç. isimli şahıs aracıyla birlikte yakalandı. Şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 100 adet ecstasy olarak tabir edilen uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız silah, 129 adet tabanca fişeği 2 adet sahte plaka ele geçirildi. C.C. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:42
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