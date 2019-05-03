Bartın’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama Bartın’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Bartın’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbarın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, belirlenen şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basan ekipler belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Şüphelilerin ev ve işyerinde yapılan aramalarda, 103 gram esrar ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüphelilerden 5’i serbest bırakılırken, E.B. isimli şahıs ise adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.