Bartın'da uyuşturucu operasyonu

BARTIN (AA) Bartın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin üst aramasında 230 adet sentetik hap, 17 gram esrar maddesi, 4 gram kubar esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 2 kişi savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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