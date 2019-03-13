Bartın'da uyuşturucu operasyonu Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

BARTIN (AA) - Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Geriş köyünde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı operasyonda, 43 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.O. tutuklandı, M.Ç. ve T.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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