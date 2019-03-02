0553 313 94 23

Bartın’da TTK’ya alınacak 200 işçi kurayla açıklandı

Bartın’da, Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nda (TTK) Pano-ayak üretim işçiliğinde çalıştırılacak olan 200 kişi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca’nın da katıldığı törenle kura çekimi yapıldı.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:55
Bartın’da TTK’ya alınacak 200 işçi kurayla açıklandı

Bartın’da, Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nda (TTK) Pano-ayak üretim işçiliğinde çalıştırılacak olan 200 kişi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca’nın da katıldığı törenle kura çekimi yapıldı.

 

Bartın’da, Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nda (TTK) Pano-ayak üretim işçiliğinde çalıştırılacak olan 200 kişi için kura çekimi yapıldı.

 

Bartın Kültür Merkezinde Saat 10.30 da başlayan kura çekimine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, işçi adayları ve yakınları katıldı. Zonguldak’ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katıldığı kura çekiminin canlı yayınlandığı törende kura çekimleri eş zamanlı olarak yapıldı. 8 bin 41 işçinin kuraya girdiği törende salonda ve dışarıda bekleyen işçi adayları heyecan içinde bekledi. İlk 200 kişinin asil olarak belirlendiği törende ilk

 

kurayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç tarafından çekildi.

 

Kura çekiminin ardından gazetecilere değerlendirmede bulunan Bartın Valisi Sinan Güner, "Buradaki kardeşlerimizle aynı heyecanı biz de yaşadık. 8 bin 41 gencimiz buraya kayıt olmuştu ve bugün 200 tanesi bu kurada çıkacak. İnşallah onlar ailelerine yeni bir istihdam olacaklar, kendileri için de öyle. Tabii çıkmayanlar da olacak, doğal olarak. İnşallah bu arkadaşlarımızı da başka kuralarda, başka istihdam şartlarında onları da değerlendireceğiz. Bartın’ın kalması adına çok önemli bir gelişme. Üretim, daha çok üretim, daha çok gelir, daha çok kalkınma tüm fırsatları takdirle karşılıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere saygılarımızı, şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:55
  1. Bartın
  2. Zonguldak
  3. doğa
  4. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
    1. Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi,..
    2. MTB’de Şubat ayı meclis toplantısı..
    3. Polis memuru polis aracına çarptı!..
    4. Kasımpaşa’da Başkan Ciner, teknik ekip..
    5. Karaciğer yetmezliğinde beslenmeye..
    6. Sarıkamış’ta Kış Festivali başladı
    7. Yuto Nagatomo kadroya alınmadı
    8. Güreşte şampiyonlar belli oldu
    9. Basketbolda maçın ardından
    10. "Türkiye, dünyanın en yeni en modern..
    11. Van-Bahçesaray yolu tek şeritten..
    12. Belediye ekiplerinin kar ve buz..
    13. AK Parti'nin Rize Mitingi
    14. MŞÜ’de İslami İlimler Zirvesi
    15. Bakan Selçuk, “Bir taraftan..
    16. İkiyaşındaki Tayyip,..
    17. Türk Dünyası Gençleri Voleybol..
    18. "82 milyon insanın kardeşliği en..
    19. Sağlık-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
    20. Ankara'da maden ocağında göçük
    21. Balıkesir’de 186 bekçi göreve başladı
    22. Milletvekili Doğru: “Ekonomide zor..
    23. Hayatını kaybeden Yargıtay 14. Ceza..
    24. Usta oyuncusu Şener Şen, akademik..
    25. Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy:..
    26. Türk Diyanet Vakıf Sen’den basın..
    27. Erdoğan müjdeyi verdi! Elektriğe yüzde..
    28. "Türkiye S400'leri almaktan..
    29. Sancaktepe’deki soba faciasında 2..
    30. İspanya Mayın Arama Gemisi Çanakkale..
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...