0553 313 94 23

Bartın’da TTK’ya alınacak 100 işçi kurayla belirlendi

Bartın’da, Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde çalıştırılacak olan 100 işçi için kura çekimi yapıldı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 16:15
Bartın’da TTK’ya alınacak 100 işçi kurayla belirlendi

Bartın’da, Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde çalıştırılacak olan 100 işçi için kura çekimi yapıldı.


TTK Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda gerçekleştirilenkura çekimi törenine, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ile işe girebilmek için başvuruda bulunanlar vatandaşlar katıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kur’ada ilk işe alınacak olan işçileri TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya belirledi.


5 bin 386 kişinin başvurduğu işe alımlarda daha sonra 100 asil ve 100 yedek üye belirlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 16:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılmaz Vural o isme küfürler yağdırdı!
    1. Yılmaz Vural o isme küfürler yağdırdı!
    2. Müzisyene otogarda ’çiş’ dayağı
    3. ’Dost Eli’ ile bayram öncesi..
    4. Samsun'da DAEŞ operasyonu! 10..
    5. Efeler Belediyesi mezarlıkları..
    6. 12. Çalışma Meclisi Toplantısı
    7. Eskişehirspor’da olağanüstü kongre..
    8. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak..
    9. Elazığ’da "Bakkalımıza Bakakalma’’..
    10. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye..
    11. Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı..
    12. Meslekte 25 yılını tamamlayan..
    13. Meslekte 25 yılını tamamlayan..
    14. YSK'nın gerekçeli kararında dikkat..
    15. Büyük tepkilere neden oldu! Üzeri..
    16. TBMM Genel Kurulu
    17. "YSK şaibeleri teyit etmiştir"
    18. Merkez Bankası rezervleri açıklandı
    19. Nevin Yıldırım kimdir kaç yaşında?..
    20. Kütahya’da FETÖ’nün yeni yapılanmasına..
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Hükümetin tavrını doğru buluyorum
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Hükümetin tavrını doğru buluyorum
    İşte İmamoğlu’nun 18 gün içindeki gerçek icraatı! Bundan başka bir şey yapmadı
    İşte İmamoğlu’nun 18 gün içindeki gerçek icraatı! Bundan başka bir şey yapmadı
    Beylikdüzü’nde burnuna kadar yolsuzluğa batan İmamoğlu, İBB’nin yolsuzluk yaptığını iddia etti
    Beylikdüzü’nde burnuna kadar yolsuzluğa batan İmamoğlu, İBB’nin yolsuzluk yaptığını iddia etti
    Ahlakı değil artık abdesti de bozuyorlar
    Ahlakı değil artık abdesti de bozuyorlar
    Türkiye Tabipler Birliği’ne tokat gibi cevap! "Müslüman olmayana orucun faydası yok"
    Türkiye Tabipler Birliği’ne tokat gibi cevap! "Müslüman olmayana orucun faydası yok"

    Günün Karikatürü

    23 Mayıs 2019
    İdlib ajan kaynıyor! Halkı Erdoğan'a karşı kışkırtmakla görevliler
    İdlib ajan kaynıyor! Halkı Erdoğan'a karşı kışkırtmakla görevliler
    Akit gündeme getirdi YÖK el koydu
    Akit gündeme getirdi YÖK el koydu