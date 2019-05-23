Bartın’da TTK’ya alınacak 100 işçi kurayla belirlendi Bartın’da, Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde çalıştırılacak olan 100 işçi için kura çekimi yapıldı.

Bartın’da, Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde çalıştırılacak olan 100 işçi için kura çekimi yapıldı.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda gerçekleştirilenkura çekimi törenine, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ile işe girebilmek için başvuruda bulunanlar vatandaşlar katıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kur’ada ilk işe alınacak olan işçileri TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya belirledi.

5 bin 386 kişinin başvurduğu işe alımlarda daha sonra 100 asil ve 100 yedek üye belirlendi.

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