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Bartın'da sele kapılan çocuğun cesedi bulundu

Kentte etkili olan sağanağın ardından sele kapılan 11 yaşındaki İsa Akgün'ün cesedine, kaybolduğu yerden yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta ulaşıldı

21 Haziran 2019 Cuma 10:13
Bartın'da sele kapılan çocuğun cesedi bulundu

BARTIN (AA) - Bartın'da etkili olan sağanağın ardından sele kapılan 11 yaşındaki İsa Akgün'ün cesedi bulundu.

Kentte dün etkili olan sağanak nedeniyle Hasankadı beldesinde Kur'an kursundan dönerken sel sularına kapılan İsa Akgün'ü arama çalışmalarına sabah saatlerinde AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı 8 dalgıç, jandarma, itfaiye, Sakarya AFAD İl Müdürlüğünden 5 kişilik arama kurtarma timi tarafından başlandı.

Çocuğun cesedi, kaybolduğu yerden yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Akbaş köyü Fırdan Mahallesi mevkisinde dere yatağında, bölgede gezen Adil Özsoy tarafından görüldü.

Özsoy'un muhtara bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Adil Özsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, her sabah buraları dolaştığını belirterek, "Bugün sabah gezerken de cansız çocuk gördüm. Önce oyuncak zannettim. Yanına yaklaşınca ceset olduğunu anladım. Hemen muhtarımıza bilgi verdim." dedi.

Dün, Hasankadı beldesinde meydana gelen selde bahçesine dolan suyu tahliye etmek isterken akıntıya kapılan İsmail Çeliktaş (70) ile Kur'an kursundan dönerken sel sularına kapılan İsa Akgün kaybolmuştu. Çeliştaş'ın cesedi, ekipler tarafından evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında çamura gömülü halde bulunmuştu. Akgün'ü arama çalışmalarına ise havanın kararmasıyla ara verilmişti.


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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:13
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