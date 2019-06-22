0553 313 94 23

Bartın'da sele kapılan çocuğun cenazesi toprağa verildi

Hasankadı beldesinde etkili olan sağanağın ardından sele kapılarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:08
Bartın'da sele kapılan çocuğun cenazesi toprağa verildi

BARTIN (AA) - Bartın'ın Hasankadı beldesinde etkili olan sağanağın ardından sele kapılarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren İsa Akgün'ün cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Keleşler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından cenazenin Şabankadı Camisi'ne götürüldüğü sırada çocuğun işitme engelli annesi Gülümser ile ablası Yıldız Akgün tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Baba Ali Akgün de tören esnasında güçlükle ayakta durabildi.

Cenaze, kılınan namazın ardından Gökçedere Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Akgün'ün akraba ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Sinan Güner, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu ile vatandaşlar katıldı.

Akgün, perşembe günü Kur'an kursundan döndüğü sırada evinin önünde aniden gelen sel sularına kapılmış, cesedine dün kaybolduğu yerden yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta ulaşılmıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:08
  1. Bartın
  2. cenaze
  3. İsa Akgün
  4. sel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sıcak havalarda elektronik cihazların kapatıp-açılması tavsiyesi
    1. Sıcak havalarda elektronik cihazların..
    2. Otogarlarda seçim hareketliliği
    3. Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin..
    4. MİAD Sevgi Evleri’nden ele emeği..
    5. Kendi ağırlığının 850 katını..
    6. Öğrenci Konseyi Başkanı Uysal’dan sert..
    7. Makine halısı üretiminin merkezi..
    8. "Camianın gerçeklerle yüzleşmesi..
    9. GÜNCELLEME - Kamboçya'da çöken..
    10. Yalnız yaşayan kadının evinden 8..
    11. İngiltere'den İran'a ziyaret
    12. Göreve giderken aracıyla takla atan..
    13. FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına..
    14. Babakale köyünün tek seramikçisi
    15. Lise öğrencilerinden mezuniyet coşkusu
    16. Panathinaikos’ta Rick Pitino dönemi..
    17. Kütahya’dan derece ile döndüler
    18. Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı
    19. Denizli'de suç örgütü liderine operasyon
    20. Likopen nedir ne işe yarar ? Hangi..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!