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Bartın’da sel felaketi: 2 kişi kayıp

Bartın’ın Hasankadı beldesinde etkisini sürdüren şiddetli yağış sonrası sel felaketi yaşandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 18:12
Bartın’da sel felaketi: 2 kişi kayıp

Bartın’ın Hasankadı beldesinde etkisini sürdüren şiddetli yağış sonrası sel felaketi yaşandı. 11 yaşında bir çocuk ile 70 yaşındaki kayıp bir yaşlı adamı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bartın Valisi Sinan Güner de bölgeye giderek inceleme başlattı.



Hasankadı’da şiddetli yağışın ardından beldede hayat adeta durma noktasına geldi. Beldeye ulaşım bazı noktalardan kapanırken dereler taştı, tarlalar ve yollar sular içerisinde kaldı. Bazı ev ve işyerleri de su basması dolayısıyla hasar meydana geldi. Belde halkı eşyalarını kurtarırken ekiplerce güvenli bölgeye sevk edildi. Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. AFAD, UMKE, 112 ve jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Öte yandan kayıp 11 yaşındaki İsa Akgün ve 70 yaşındaki İbrahim Çeliktaş’ı arama çalışmaları sürüyor. Kayıp iki kişiyi aramak için bölgeye dalgıç ekipleri sevk edildi.



Bartın Valisi Sinan Güner gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolda malzeme ve heyelan var. Ekip orayı aça aça geliyor bizim önümüzdeydi. Kozcağız yolu ekipler tarafından açıldı. Ulaşımı sağladık şuanda bütün iş makineleri heyelanın olduğu mahallede. Bizim için en kritik nokta 11 yaşındaki bir çocuk sele kapılmış kayıp. AFAD ekipleriyle jandarma kurtarma ekipleri sualtı dalgıç ekibi drone ile arama çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerine yer verdi.



Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, "Arkadaşlar görüyorsunuz. Bütün Bartın burada. Bir çocuğumuz Dereköy Mahallemizde suya kapıldı. Yaşlı bir amcamız suya kapıldı. Afet durumundayız. evlerimiz gitti, yollarımız göçtü. Dereler taştı. Valimiz de geldi. İncelemelerde bulunuyorlar. Şuan itibariyle iki kişi kayıp. 11 yaşında bir çocuğumuz ve 70 yaşında bir amcamız kayıp" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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