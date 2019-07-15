0553 313 94 23

Bartın’da şehitlik ziyareti

Bartın’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:45
Bartın’da şehitlik ziyareti

Bartın’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi.


Bartın’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında son olarak şehitlik ziyareti yapıldı. Ziyaret programına Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, siyasi parti, kamu kurumları ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve şehit aileleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda dualar edilerek, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TTB, TMMOB, EĞİTİM-SEN ve diğerleri; Gezi’yi, PKK'ya destek bildirisini ve daha nicelerini desteklemişlerdi! Darbe şakşakçısı odalar 15 Temmuz'a karşı sessiz!
    1. TTB, TMMOB, EĞİTİM-SEN ve diğerleri;..
    2. Stevia şekeri | Hiçbir zararı..
    3. Beşiktaş’ın maç programı belli oldu
    4. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    5. Marmara’da haşere ile mücadele başladı
    6. Soldado Granada ile sözleşme imzaladı
    7. Hindistan'da beyin iltihabı salgını
    8. 15 Temmuz şehitleri Danimarka’da anıldı
    9. AK Parti heyetinden Başkan Er ve..
    10. Alanyaspor'un Düzce kampı başladı
    11. Bezuvar dağ keçileri sürü halinde..
    12. KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü..
    13. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    14. Darbelere karşı kodlama yarışması
    15. Antalya’da 17 yaşındaki Rus turistin..
    16. Bingöl’de 15 TemmuzDemokrasi ve..
    17. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    18. Türkiye'den Almanya'ya çağrı: İade edin
    19. MHP'li Akçay, CHP'lilere ağzının..
    20. Ayvacık protokolü 15 Temmuz’da şehit..
    21. Engelli taraftarlardan Konyaspor’a..
    22. Elazığ’da kazada yaralanan, bebek..
    23. Kumsal işgali sona erdi
    24. Didim’de 15 Temmuz şehitleri dualarla..
    25. 15 Temmuz’un ruhu teknoloji ve..
    26. Van’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    27. Milletvekili Güneş: “Türk Milleti’ni..
    28. TBMM’de 15 Temmuz özel oturumu
    29. Nazilli’de şehit ve gaziler kabirleri..
    30. Silopi’de şehitler için Türkçe ve..
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”