Bartın’da şehitlik ziyareti Bartın’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi.

Bartın’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi.

Bartın’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında son olarak şehitlik ziyareti yapıldı. Ziyaret programına Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, siyasi parti, kamu kurumları ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve şehit aileleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda dualar edilerek, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

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