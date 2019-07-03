0553 313 94 23

Bartın’da sahte içki operasyonu

Bartın’da bir iş yerine yapılan operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 909 adet 1 litrelik saydam şişelerde etil alkol ile cinsel gücü artırıcı ilaç ve çikolatalar ele geçirildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:54
Bartın’da sahte içki operasyonu

Bartın’da bir iş yerine yapılan operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 909 adet 1 litrelik saydam şişelerde etil alkol ile cinsel gücü artırıcı ilaç ve çikolatalar ele geçirildi.


Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde Bartın’da faaliyet gösteren bir iş yerinde merdiven altı tabir edilen yöntem ile içki yapımında kullanılan toplamda 909 adet 1 litrelik saydam şişelerde etil alkol, 238 paket her birinde 2 kapsül bulunan ilaç ve 34 paket içinde 24 gramlık çikolata bulunan cinsel gücü artırıcı ürünler ele geçirildi.


Olayla ilgili A.C.T. İsimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılırken ayrıca iş yerine de 4733 Tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun kapsamında gerekli idari işlemler uygulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Şanlıurfa'da yakalandı
    1. GÜNCELLEME - Interpol'ün aradığı..
    2. Çarşamba Devlet Hastanesinde bir ilk
    3. İsrail yıllardır alıkoyduğu 20 tekneyi..
    4. FETÖ’nün Havza ilçe sorumlusu..
    5. Niğde'de bir araçta 37 kaçak göçmen..
    6. "Martı Timleri" görev başında
    7. Eski eşini bıçaklayan koca tutuklandı
    8. Hafter için rüzgar tersine döndü
    9. Müslüman aktris Zaira, oyunculuğu..
    10. Kıbrıs gazilerine madalya
    11. Niğde’de 37 kaçak göçmen yakalandı
    12. GÜNCELLEME - Yozgat'ta silahlı kavga:..
    13. Torbalı için mimarlar yarışacak
    14. Başkan Şahin’den eğitime tam destek
    15. Erol Mütercimler, İsmail Küçükkaya ve..
    16. Mesut Barzani'den "Türkmen ve..
    17. Giresunspor, Uğur Akdemir’i kadrosuna..
    18. Başkan Selçuk : " Kumluca’da daha..
    19. Kaymakam Dinç vatandaşlarla buluştu
    20. Astsubay FETÖ’den gözaltına alındı
    21. Afrika Kupası'nda grup aşamasının en..
    22. Giresunspor, Uğur Akdemir'i transfer..
    23. Başkan Beyoğlu, Alatosun sakinleriyle..
    24. Başkan Büyükkılıç acılı aileyi yalnız..
    25. Vali Günaydın Kayseri Memur Sen’i..
    26. BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut:
    27. Kadıköy’de yangın
    28. KÜYAP Yaz etkinlikleri başladı
    29. Gören şok oluyor
    30. Çal B Tipi Kapalı Ceza Evi kapatıldı
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz