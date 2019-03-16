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Bartın'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Bartın'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:03
Bartın'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Bartın-Amasra yoluKaraçay Mahallesi mevkisinde, Mustafa Y'nin kullandığı 34 RR 6558 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Taflan'a (36) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir öğrenci pansiyonunda çalıştığı öğrenilen Taflan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Mustafa Y. ise gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:43
  1. Bartın-Amasra yolu
  2. Karaçay Mahallesi
  3. Bartın Devlet Hastanesi

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