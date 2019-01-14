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Bartın'da ormanlık alanda ceset bulunması

Cesedi bulunan kişinin bir avcı tarafından domuz zannedilerek vurulduğu belirlendi- Olayla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı

14 Ocak 2019 Pazartesi 01:42
Bartın'da ormanlık alanda ceset bulunması

BARTIN (AA) - Bartın'da ormanlık alanda cesedi bulunan kişiyi domuz sanarak vurduğu belirlenen avcı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Amasra ilçesi Tarlaağzı köyünde oturan ve 4 Ocak Cuma günü evinden odun toplamak amacıyla gittiği ormanlık alanda cesedi bulunan Ramazan Uzunay'ın (38), ava çıkan M.S. tarafından domuz zannedilerek vurulduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerinin, olayın yaşandığı gün köyde ava çıktığını tespit ettiği ve gözaltına aldığı M.S'nin ifadesinde, "Uzunay'ı domuz zannederek kaza sonucu vurduğunu ve tüfeği de ormanlık alana gömdüğünü söylediği" öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Uzunay, 4 Ocak'ta Tarlaağzı köyündeki ormanlık alana odun toplamaya gitmiş, kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları ve jandarma ekiplerince yapılan aramada Uzunay'ın ormanlık alanda cesedi bulunmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 01:42
  1. Bartın
  2. ceset
  3. Tüfek
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