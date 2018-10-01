Bartın'da önüne çıkan ayıyı ormana kadar kovaladı!

Hasankadı Beldesi Baydanlar Köyü mevkisinde yaban ayısı aniden bir aracın önüne çıktı. Önüne çıkan ayıyı aracıyla kovalamaya başlayan sürücü uzun süre peşinden sürdü.

Aracıyla korna çalarak boz ayıyı yol vermesi için uyaran sürücü o anlar cep telefonu ile kaydetti.

Boz ayı bir süre sonra araçtan kurtulmak için yoldan çıkarak ormanlık alana kaçtı. Boz ayının girdiği ormanlık alanın başka bir köye çıktığı öğrenildi.