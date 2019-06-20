Bartın’da motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü

Bartın’da motosikletiyle şarampole devrilen genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan 26 yaşındaki Uğur Gedik, Bartın kent merkezinden köydeki evine gitmek üzere yola çıktı. Gedik, Saraylı köyü Saçakaltı mevkisine geldiği sırada motosikletinin hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gedik, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gencin cansız bedeni Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.