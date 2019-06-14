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Bartın’da Jandarma teşkilatının 180’inci kuruluş yılı kutlandı

Bartın’da Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180.

14 Haziran 2019 Cuma 16:39
Bartın’da Jandarma teşkilatının 180’inci kuruluş yılı kutlandı

Bartın’da Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. Yılını valilik önünde düzenlenen törenle kutladı.


Törene Bartın Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı İl Emniyet Müdürü Ogün Vural,Bartın Belediye Başkanı Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok, daire amirler, askeri erkan ve polis teşkilatı mensupları katıldı. Şehitler için yapılan Saygı Duruşu ve sonrasında İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende İl Jandarma Komutanı Kapancı, Atatürk Anıtına Çelenk sundu.


“Cumhuriyetin gücü ve teminatı”


İl Jandarma Komutanı Alpay Yavuz Selim Kapancı törendeki konuşmasında, “Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz jandarma teşkilatının 180. Yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzenin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında, gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli ile jandarma üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır ve almaya devam edecektir. Jandarma üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyetinin gücü ve teminatı olmuştur.” dedi.


Albay Kapancı’nın konuşmasının yanı sıra törende 180. Yıl dolayısıyla il genelinde düzenlenen jandarma konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında birinci olan eserler okunurken yine dereceye giren öğrencilere Kapancı tarafından ödülleri verildi.


Törenin ardından askeri erkan ve il protokolü Bartın Şehitliğini de ziyaret etti. Kuran-ı Kerim tilavetinin yapıldığı ziyarette şehitleriçin dualar edilirken bir kez daha şehitler saygı ve minnetle anıldı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:39
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