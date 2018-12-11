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Bartın'da fırtına

Amasra ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu, bazı iş yerleri zarar gördü

11 Aralık 2018 Salı 12:13
Bartın'da fırtına

BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, 6-7 metrelik dalgalar oluşturdu.

Mendireği aşan dalgalar yüzünden balıkçı tekneleri ve yük gemileri, Amasra Limanı'na sığındı.

Balıkçıların fırtına nedeniyle teknelerinin alabora olmaması için önlem almaya çalıştığı görüldü.

Fırtına nedeniyle Kum Mahallesi Küçük Liman mevkisinde bir evin çatısı uçarken, bazı iş yerlerinde tabela ile tenteler zarar gördü.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:13
  1. Amasra
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  4. Deniz
  5. fırtına
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