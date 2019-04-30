Bartın'da FETÖ/PDY davaları

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.



Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık A.T. savunma yaptı.



Örgütle bir bağının olmadığını ve eylemlerinde örgüte yardım etme kastı bulunmadığını söyleyen A.T, "Bank Asya'daki hesap artışları, düğünümde takılan paraları banka hesabına yatırmamdandır. Altınları da güvenlik ve yatırım amacıyla yatırdım. Örgüt lideri talimatıyla para yatırmam söz konusu değildir. Beraatimi talep ediyorum." dedi.



Mahkeme heyeti, sanığa ait Bank Asya hesap hareketliliğinin incelenmesi için duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.



Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan E.C, hakkındaki suçlamaları reddetti.



2012'de Bartın Üniversitesi'ni ek yerleştirmeyle kazandığını ve ev aradığı sırada karşılaştığı bir kişinin tavsiyesiyle örgüt evinde kaldığını belirten E.C, "Bu dönemde örgüt evlerinde kaldım. Ev abiliği yaptığım yönündeki ifadeler gerçek değildir. Yine benim eylemlere katıldığım teşhis edilmiştir. Fotoğraftaki kişi ben değilim.Evde kaldığım süre içerisinde bilerek, isteyerek bir eylemde bulunmadım. Polis okulu sınavına girdim ve gerek sporda, gerekse mülakatta başarılı olmama rağmen sınavı kazanamadım. Örgütle bir bağım olsa kazanmış olmam lazımdı." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Haziran'a erteledi.



Üçüncü duruşmada "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla yargılanan F.Ö, tarımla uğraşan, kendi halinde bir ev hanımı olduğunu, örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürdü.



Duruşma, sanığın hesap dökümlerinin incelenmesi için 25 Haziran'a bırakıldı.



Diğer duruşmada "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Ü.K, 2014 yılının Eylül ayında hesabına yüklü miktarda para yatırıldığı gerekçesiyle suçlandığını ifade etti.



Eşinin örgütle irtibatlı kolejde çalışmasından dolayı kendisinin de aynı kolejde çalışmaya başladığını belirten Ü.K, şöyle konuştu:



"Bu sebeple Bank Asya'nın maaş müşterisiydim. 15 bin lira kredi çekerek ev eşyalarımı aldım. Düğünde takılan altınları bozdurmak istedim ve kuyumcu düşük fiyat verdiği için bozdurmadım ve Bank Asya'ya yatırdım ve bir süre sonra nakde çevirerek yatırdım. Daha sonra başka bir bankaya yatırdım. Talimat üzerine bankaya yatırmadım."



Duruşma, sanığın hesap dökümlerinin incelenmesi için 27 Haziran'a ertelendi.



