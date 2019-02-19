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Bartın'da FETÖ/PDY davaları

19 Şubat 2019 Salı 17:18
Bartın'da FETÖ/PDY davaları

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, haklarında ayrı ayrı dava açılan 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık emekli polis memuru R.B. savunma yaptı.

Sanık R.B, hakkındaki suçlamaların, tanık olarak ifade veren H.A'nın iddialarından ibaret olduğunu ve örgütle bir bağının bulunmadığını ileri sürdü.

Polis memuru olması nedeniyle 7/24 esasına göre çalıştığını, zaman zaman çevre illerde de görevlendirildiğini ifade eden R.B, "Emniyetteki görevimden dolayı zaten sohbete gitme imkanım ve zamanım yoktu. Hiçbir örgütle bir bağım yoktur. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Nisan'a erteledi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan A.B, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirtti.

Duruşma, sanığın sosyal medya hesaplarının incelenmesi için 11 Nisan'a ertelendi.

Diğer duruşmalarda da sanıklar A.Ç. ile M.E. ve E.K, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söylediler.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmaları 9 Nisan'a erteledi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:18
  1. FETÖ/PDY
  2. Fetullahçı Terör Örgütü

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