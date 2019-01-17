Bartın'da FETÖ/PDY davaları

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık S.A, savunma yaptı.

S.A, suçlamaları kabul etmeyerek örgütle bağının olmadığını öne sürdü.

Bank Asya'da hesap açtırdığı tarihte örgüt liderinin çağrısından ve bankanın kime hizmet ettiğinden haberi olmadığını savunan S.A, "Dini sohbetlere katılmadım, gazetelerine abone olmadım. Örgütle hiçbir yakınlığım yoktur. Bank Asya'ya hesap açtırmamda amacım faizsiz bankacılık hizmeti kullanmaktı. 750 lira yatırdım. Örgütün hiyerarşi yapısında olmadım." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 15 Şubat'a erteledi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan İ.B. de savunmasını Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yaptı.



Vatanına, milletine bağlı olarak hiçbir illegal davranışta bulunmadığını, örgütle irtibatlı derneğe üye olduğunu ancak burada bir sohbet yapılmadığını ileri süren İ.B, "Orada namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okurduk. Aklımıza takılan hususları hocalara sorardık. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Tanıklar A.F, Ş.Y. ve Ş.K'nin sanığın örgütsel bir faaliyetini bilmediklerini söyledikleri duruşma 15 Şubat'a ertelendi.



Üçüncü duruşmada da sanık Ş.Ç, suçlamaları kabul etmediğini, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, "Vatanımı, milletimi seviyorum. 2013'ten önce birkaç kez sohbetlere katıldım. Daha sonra katılmadım, derneğe üye olduğum iddiası var, ben üye olmadım. Para yardımı yapmadım. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 15 Şubat'a erteledi.



Diğer duruşmalarda da tutuksuz sanıklar T.A. ile K.K. önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi, tanıklar da sanıkların örgütsel faaliyetleri konusunda bilgileri olmadığını belirtti.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmaları 15 Şubat'a erteledi.