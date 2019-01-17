0553 313 94 23

Bartın'da FETÖ/PDY davaları

17 Ocak 2019 Perşembe 13:03
Bartın'da FETÖ/PDY davaları

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık S.A, savunma yaptı.

S.A, suçlamaları kabul etmeyerek örgütle bağının olmadığını öne sürdü.

Bank Asya'da hesap açtırdığı tarihte örgüt liderinin çağrısından ve bankanın kime hizmet ettiğinden haberi olmadığını savunan S.A, "Dini sohbetlere katılmadım, gazetelerine abone olmadım. Örgütle hiçbir yakınlığım yoktur. Bank Asya'ya hesap açtırmamda amacım faizsiz bankacılık hizmeti kullanmaktı. 750 lira yatırdım. Örgütün hiyerarşi yapısında olmadım." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 15 Şubat'a erteledi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan İ.B. de savunmasını Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yaptı.

Vatanına, milletine bağlı olarak hiçbir illegal davranışta bulunmadığını, örgütle irtibatlı derneğe üye olduğunu ancak burada bir sohbet yapılmadığını ileri süren İ.B, "Orada namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okurduk. Aklımıza takılan hususları hocalara sorardık. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Tanıklar A.F, Ş.Y. ve Ş.K'nin sanığın örgütsel bir faaliyetini bilmediklerini söyledikleri duruşma 15 Şubat'a ertelendi.

Üçüncü duruşmada da sanık Ş.Ç, suçlamaları kabul etmediğini, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, "Vatanımı, milletimi seviyorum. 2013'ten önce birkaç kez sohbetlere katıldım. Daha sonra katılmadım, derneğe üye olduğum iddiası var, ben üye olmadım. Para yardımı yapmadım. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 15 Şubat'a erteledi.

Diğer duruşmalarda da tutuksuz sanıklar T.A. ile K.K. önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi, tanıklar da sanıkların örgütsel faaliyetleri konusunda bilgileri olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmaları 15 Şubat'a erteledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 13:03
  1. Duruşma
  2. FETÖ/PDY
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. tutuksuz sanık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika’nın kapıları Türk markaları için açılıyor
    1. Amerika’nın kapıları Türk markaları..
    2. "Hiç kimsenin beklentisi yüksek olmasın"
    3. Fransa'da patlama
    4. Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    5. Altun, gazeteci Boersma'nın, Hollanda..
    6. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    7. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi..
    8. Akşener, İmamoğlu'nu kabul etti
    9. Günün ilk yarısında en çok değer..
    10. İran'da son 10 ayda 580 ton uyuşturucu..
    11. CHP'den Münbiç çıkışı: Esed'le barışın
    12. "Ligin ikinci yarısına puanla başlamak..
    13. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    14. Günün ilk yarısında en çok değer..
    15. Günün ilk yarısında endekslerin..
    16. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Trump'ın..
    17. Galatasaray ile Boluspor arasındaki..
    18. "Türkiye en büyük stratejik ortağımız"
    19. Bomba iddia! Golcü oyuncu..
    20. Günün ilk yarısında şehir..
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    ABD'den bir skandal Türkiye açıklaması daha!
    ABD'den bir skandal Türkiye açıklaması daha!
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...