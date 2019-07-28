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Bartın'da ev yangını

Kumluca beldesindeki 2 katlı evin kullanılamaz hale geldiği yangında 2 kişi yaralandı

28 Temmuz 2019 Pazar 22:37
Bartın'da ev yangını

BARTIN (AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, ahırdaki hayvanları kurtarmak isteyen ev sahibi ve torunu yaralandı.

Kumluca beldesi Kızıllar köyünde Halil Ergül'e ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını görenler durumu itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Yangını haber alan ev sahibi Halil ve torunu Sinan Ergül, evin altında bulunan ahırdaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanları çıkarırken üstlerine yanan odunların düşmesi sonucu yaralandı.

Köylüler tarafından dışarıya çıkarılan ve 112 sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kumluca Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 22:37
  1. ahşap ev
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