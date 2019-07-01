0553 313 94 23

Bartın’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:10
Bartın’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yılı Bartın’da törenle kutlandı. Bartın ve Amasra Limanlarındaki törenlerde deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakılırken, yapılan yarışlar nefes kesti.


Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yılı Bartın’da törenlerle kutlandı. İlk olarak Bartın Limanında gerçekleştirilen törende deniz şehitleri anısına Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, il Emniyet Müdürü Ogün Vural ve daire müdürleri tarafından denize çelenk bırakıldı.


Törende konuşan Bartın Limanı Başkanı Haydar Gökçe Türkiye’nin ithalat ve ihracat malı nakliyesinin yüzde 90’ının deniz yoluyla yapıldığını kaydetti. Gökçe, “Deniz dünyadaki tüm canlıların yaşam kaynağı olmasının yanı sıra aynı zamanda doğal bir ulaşım yoludur. Şuanda dünya üzerinde hareket halinde yüklerin yaklaşık yüzde 80’i deniz yoluyla taşınmaktadır. Türkiye’nin ithalat ve ihracat malı nakliyesinin yüzde 90’lık bölümü deniz yoluyla yapılmaktadır. Ülkemiz modern tersaneleri ve büyüyen deniz ticareti filosuyla son yıllarda önemli gelişmeler göstermekte olup denizcilik sektörümüzün ülke ekonomisine katkısı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde 500’den fazla yat ve tekne imalatı yapan tesis faaliyet göstermektedir. Türkiye 30 metre üzeri mega yat üretiminde dünyada 3. Sırada yer almaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizi denizci millet, denizci bir ülke haline getirmek en büyük hedefimizdir. Bu amaçla Bakanlığımızın Hedef 2023 Yılına Kadar 1 Milyon Amatör Denizci Projesi kapsamında 2018 yılı kasım ayından bugüne kadar ülkemiz genelinde toplam 600 bin kişiye Amatör Denizci Eğitimi ve Belgesi verilmiştir” dedi.


Gökçe’nin konuşmasının ardından tören,Bartın Limanından romörkörle denize açılan protokol deniz şehitleri anısına denize çelenk ve karanfil bıraktı.


Kabotaj Bayram kapsamında Amasra’da da yarışmalar düzenlendi. İlk olarak yelken yarışmasının yapıldığı ilçede yağlı direk yarışmaları, halat çekme yarışmaları yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:10
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabük Belediyesi’nin pazar yeri çalışmaları sürüyor
    1. Karabük Belediyesi’nin pazar yeri..
    2. Esed Rejimi İdlib'i yine vurdu! Çok..
    3. Benzinin litre fiyatına 27 kuruş zam..
    4. Diyarbakır’da tonlarca saman kül oldu
    5. 7 aylık bebek tedavi için hastaneye..
    6. Uluslararası öğrenciler mezuniyet..
    7. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar..
    8. Ergenekon davasında yargılanan 235..
    9. "Oğlumun en çok baba demesini özledim"
    10. Bakan Kasapoğlu, milli eskrimcileri..
    11. Milas’ta orman yangını
    12. İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Birleşik..
    13. Irak Başbakanı ile Suudi Arabistan..
    14. Balyoz davası hakimine FETÖ'den 13 yıl..
    15. Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinden..
    16. Munzur Çayı'na düşen genci arama..
    17. Piyasalarda gün sonu
    18. Borsa 100 bin puan sınırına dayandı
    19. Birbirlerine silahla ateş açan..
    20. "Balyoz davası" hakimi Diken'e 13 yıl..
    21. Fındık dalından düşen şahıs hayatını..
    22. Bartın’da Denizcilik ve Kabotaj..
    23. Arap Birliğinden Mescid-i Aksa..
    24. Eğirdir’de Kabotaj Bayramı’nda yelken..
    25. Hong Kong’da protestocular Yasama..
    26. Kocasını öldürdüğü öne sürülen..
    27. Kadın kıyafeti giyinip hırsızlık..
    28. Ali Babacan'ın düştüğü duruma ahlaksız..
    29. Hüseyin Çelik'in acı günü
    30. Hadrianaupolis'te kazı çalışmaları..
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama