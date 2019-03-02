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Bartın’da çarşı ve mahalle bekçileri devriyelerine başladı

Bartın’da görevlendirilen 60 çarşı ve mahalle bekçisi düzenlenen törenle devriye görevlerine başladı.

02 Mart 2019 Cumartesi 02:29
Bartın’da çarşı ve mahalle bekçileri devriyelerine başladı

Bartın’da görevlendirilen 60 çarşı ve mahalle bekçisi düzenlenen törenle devriye görevlerine başladı.


Bartın’da çarlı ve mahallelerde görev alacak olan 60 bekçi düzenlenen törenle görevlerine başladı. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle devriye görevlerine çıkan bekçilerin 40 tanesi il merkezinde 8 tanesi Amasra’da 6 tanesi Ulus’ta ve 6 tanesi de Kurucaşile ilçesinde görev yapacak.


Bekçilerin göreve başlaması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Türk Polis teşkilatımızın geçmiş tarihinde çok önemli bir yere sahip olan bekçilerimiz yıllarca halkımızca bekçi baba namıyla suçluların korkulu rüyası, Vatandaşlarımızın ise hızır gibi yetişen yoldaşı ve arkadaşı olmuştur. Zamanla nesli tükenen bu kahramanlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve sayın İçişleri Bakanımızın da büyük destekleriyle Bartın il Emniyet Müdürlüğümüz kadrolarına dahil edilmiştir. 2017-2018 yılları arasında Bartın ilimizde Malvarlığına karşı işlenen suçlarda %42.9’luk bir azalış meydana gelmiştir. Tüm bu olay türlerinde yaşanan düşüşün yanısırayine alınan tedbirler sayesinde suçluları yakalama sayımız artmış, olayları aydınlatma oranımız yükselmiştir. Bartın il Emniyet Müdürlüğümüz kadrolarına dahil olan çarşı mahalle bekçilerimiz ile önümüzdeki yıllarda da hem suç önleme hem de suçlu yakalamada Bartın İl Emniyet Müdürlüğü olarak daha büyük başarılar elde etme gayretindeyiz” denildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 02:29
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