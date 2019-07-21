0553 313 94 23

Bartın’da boğularak hayatlarını kaybeden kuzenler toprağa verildi

Bartın’da dün akşam girdikleri gölde boğularak hayatlarını kaybeden kuzenler gözyaşları arasında toprağa verildi.

21 Temmuz 2019 Pazar 19:55
Bartın’da boğularak hayatlarını kaybeden kuzenler toprağa verildi

Bartın’da dün akşam girdikleri gölde boğularak hayatlarını kaybeden kuzenler gözyaşları arasında toprağa verildi.


Dün akşam Kurucaşile ilçesine bağlı Sarıderesi köyünde bulunan Tez Gölünde boğularak hayatlarını kaybeden 15 yaşındaki Buse Öztamur ve 14 yaşındaki Neslihan Öztamur, gözyaşları arasında toprağa verildi. İki kuzenin cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilk olarak evlerinin önüne getirildi. İki kuzenin ailesi cenazede ayakta durmakta zorlanırken, ağıtlar yürekleri dağladı. Burada okunan duaların ardından cenazeler kızlardan Neslihan’ın bu yıl, Sude’nin de 2 yıl önce mezun olduğu Sarıderesi İlk ve Ortaokulu bahçesine getirildi. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından kuzenler köy mezarlığına defnedildi.


Cenazeye Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kurucaşile Kaymakam Vekili Şeyma Polat, Bartın İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 19:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası başladı
    1. Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası başladı
    2. 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol..
    3. Sivas'ta cinayet
    4. Düzce’de selde kaybolan 5 kişiyi arama..
    5. Bakan Soylu, Van’da kurban vekaleti..
    6. Aksaray’ın Demirci beldesinde seçimi..
    7. Burdur’da firma sahibi iş yerinde ölü..
    8. Bartın’da boğularak hayatlarını..
    9. Bakan Soylu’dan yaralı polisin..
    10. Motosiklet hırsızlarından 1’i..
    11. Samandağ Denizi’nde 1 günde 8 kişi..
    12. Nihat Genç karanlık Odatv'yi..
    13. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    14. Muğla merkezli 3 ilde "sanal bahis"..
    15. Uzunköprü’de trafik kazası: 3 ölü, 3..
    16. Manisa’da ikiz kardeşler sulama..
    17. Van Gölü’nün Tatvan sahilinde çöp..
    18. Alpay Özalan'dan 'oruç' açıklaması!
    19. GÜNCELLEME 3 - Hong Kong'da halk Çin'e..
    20. Fenerbahçe kamp için Avusturya’da
    21. KKTC'den duyurdu: Hakimiyetimizi..
    22. Zehir tacirlerinden 3’ü tutuklandı
    23. Galatasaray'a Falcao müjdesi! Zordalar
    24. (Düzeltme) Tansiyon hastası şahıs..
    25. Nazilli Belediyesi, kendisi hakkında..
    26. Ses kayıtları ortaya çıkardı: Acele..
    27. Kaçırılan 4 Türk için operasyon..
    28. "Yazımda Kardeşlik Var" projesi..
    29. Nijerya’da kaçırılan 4 Türk için..
    30. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak’tan..
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması!
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması!
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci