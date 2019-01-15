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Bartın'da ATM dolandırıcılığı

Kentteki bir bankanın ATM'sinden kart kopyalama yöntemiyle yaklaşık 10 memurun maaşı İstanbul'dan çekildi

15 Ocak 2019 Salı 15:22
Bartın'da ATM dolandırıcılığı

BARTIN (AA) - Bartın'da bir bankanın ATM'sine kopyalama düzeneği koyarak memurların maaşlarını çeken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir bankanın ATM'sine kart kopyalama düzeneği kurulduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturmada, polis ekipleri kentte görev yapan yaklaşık 10 memurun maaşlarının İstanbul'da Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçelerinden çekildiğini belirledi.

Zonguldak, Karabük ve Kastamonu'da aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı öğrenilen şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:22
  1. ATM
  2. Bartın
  3. dolandırıcılık

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