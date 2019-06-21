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Bartın’da alkollü sürücü dehşeti

Bartın’da, alkollü sürücü kontrol noktasında kendisini durdurmaya çalışan polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken önüne çıkan polis otosuna çarparak bir polisin yaralanmasına neden oldu.

21 Haziran 2019 Cuma 13:50
Bartın’da alkollü sürücü dehşeti

Bartın’da, alkollü sürücü kontrol noktasında kendisini durdurmaya çalışan polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken önüne çıkan polis otosuna çarparak bir polisin yaralanmasına neden oldu.


Edinilen bilgilere göre alkollü olduğu iddia edilen E.A. (48) isimli şahıs, Çaydüzü Mahallesi Çayırlar mevkisine geldiği sırada kendisini durdurmak isteyen trafik ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada ters şeride geçmeye çalışan araç sürücüsü uygulama noktasındaki polis aracına çarptı. Olay yerinde bulunan komiser yardımcısı S.Ö.’nün de yaralandığı kazada, araç sürücüsü daha sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan sürücünün ifadesinde alkollü olduğunu ve bu yüzden kaçtığını ifade ettiği öğrenildi.


Öte yandan kazada yaralanan komiser yardımcısı S.Ö., tedavi için Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:50
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