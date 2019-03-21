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Bartın’da ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ve Açık Ceza İnfaz Kurumları ile Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında Yıldız Köyünde Adalet Ormanı oluşturuldu.

21 Mart 2019 Perşembe 19:45
Bartın’da ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ve Açık Ceza İnfaz Kurumları ile Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında Yıldız Köyünde Adalet Ormanı oluşturuldu.


Oluşturulan 6 dekarlık alana fidanlar dün düzenlenen törenle dikildi. Törene İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Baro Başkanı Ferhat Parlatır, İŞKUR İl Müdürü Adnan Arslan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi, savcı ve hakimler ile adliye ve cezaevi personelleri katıldı.


Törende konuşan Cumhuriyet Savcısı Hasan Urgan, “Adalet Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ağaçlandırma ve koordinasyon projesi kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu bu 6 dekarlık alanda Adalet Ormanı oluşturuyoruz. Buradaki amacımız, denetimli serbestlik ile cezalarını infaz eden ve açık cezaevinde cezalarını infaz etmekte olan hükümlülerin sosyal hayata kazandırılmalarını sağlayacak şekilde çalışma yapmalarını sağlamaktır. Hükümlüler bu şekilde ağaçlandırmaya katkıda bulunacak ve dikim sonrası bakımını da yapacaklardır. Ağaç sevgisinin hükümlülerde pekiştirilmesi açısından da bu proje oldukça önemlidir. Ormanlar ülkenin geleceğidir ve bu konuda toplumun her ferdine ayrı ayrı görev düşmektedir. Ülkemizin toplam zenginliğine katkı verecek olan bu çalışma Bartın ilimize de bir kıymet katacaktır. Bizi bu konuda destekleyen başta Adalet Bakanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğümüz, Orman Genel Müdürlüğümüz, Valimiz, Bakanlığımız yetkilileri ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından davetliler tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 19:45
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