Bartın'da 598 sandıkta 151 bin 370 seçmen oy kullanacak

BARTIN (AA) - Bartın'da 151 bin 370 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.



598 sandığın kurulacağı Bartın'da Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Bartın'daki vatandaşlar, Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.



- 5 yılda 9 bin 21 yeni seçmen



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Bartın'da 151 bin 370 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Bartın'daki seçmen sayısı 9 bin 21 arttı.



Bartın'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre artış gösterdi. 2014'teki yerel seçimlerde 564 sandık hazırlanırken, bu seçimlerde 598 sandık kurulacak.



- En fazla seçmen Bartın Merkez'de



Bartın'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Bartın Merkez'de. 114 bin 555 kayıtlı seçmenin bulunduğu Bartın Merkez'de 411 sandık kurulacak.



Bartın Merkez'den sonra ikinci sırada 100 sandık ve 19 bin 200 seçmenle Ulus, üçüncü sırada da 51 sandık ve 11 bin 851 seçmenle Amasra geliyor.



36 sandık ve 5 bin 764 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Kurucaşile'de olacak.



İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe Sandık sayısı Seçmen sayısı Amasra 51 11 bin 851 Bartın Merkez 411 114 bin 555 Kurucaşile 36 5 bin 764 Ulus 100 19 bin 200



