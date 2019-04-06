Bartın’da 5 sandıkta oy sayımı tamamlandı

Bartın’da yerel seçimlerin ardından İl Seçim Kurulunun Bartın Belediye Başkanlığı için sayımına karar verdiği 5 sandıktaki geçerli oylardan AK Parti’ye 1 oy daha çıktı.

Bartın’da İl Seçim Kurulunun AK Parti’nin yaptığı itirazın ardından Bartın Belediye Başkanlığı için sayım kararı aldığı 5 sandıktaki oy sayma işlemi tamamlandı. Sayımı yapılan 1061, 1089, 1091 ve 1119 numaralı sandıklarda sonuç değişmezken, 1113 numaralı sandıkta AK Parti lehine eksik sayılan 1 oy tespiti yapıldı. Sayım sonrası Bartın’da AK Parti ile MHP arasındaki fark 148’e düştü.

Sayımın ardından konuşan AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Merkez İlçe Seçim Kurulunun sadece geçersiz oyların sayılması kararına karşı Bartın İl Seçim Kuruluna müracaatımızı yapmıştık. Bartın İl Seçim Kuruluna yaptığımız müracaatımızın gerekçesi de müşahitlerimizin bizlere getirdiği sandık sonuç tutanaklarıyla birleştirme tutanaklarının uyuşmadığı ve bunun da seçim sonuçlarındaki farkın 169 olduğu nedeniyle seçime etki edeceğini belirterek, İl Seçim Kuruluna somut deliller, belgeler sunarak itirazımızı yapmıştık. Bartın İl Seçim Kurulu ise karar verdi. 154 sandığın tamamında değil de 5 adet sandığın yeninden sayılmasına karar verdi. Bugün de 5 adet sandık sayıldı. 5 adet sandıktan sayım yapıldıktan sonra 1 adet oyun AK Parti’ye yazılmasıyla neticelendi. 149 fark vardı. Yani geçersiz oyların sayılmasıyla 149 fark oldu, şimdi 148’e düştü. Tabii bu durumda Yüksek Seçim Kuruluna diğer sandıkların sayılmasıyla ilgili talebimizi ileteceğiz. Çünkü 5 sandığın sayılmasıyla ilgili gerekçeler diğer geriye kalan 149 sandıkta da var. Aynı gerekçelerle Yüksek Seçim Kuruluna başvurumuzu yapacağız. Tabii ki burada önemli olan halkın iradesinin en doğru şekilde seçim sonucuna yansıtılması." dedi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’da seçim koordinasyon merkezi önünde bekleyen partililere yaptığı açıklamada, “Bugün gerçekten 6 gündür devam eden bir sürecin sonuna geldik. İtirazlar, itirazlar, itirazlar. En son 5 sandığın sayılmasıyla ilgili İl Seçim Kurulu karar vermişti. Bugün de İlçe Seçim Kurulu tarafından o karar noktasında gereği yapıldı, sayıldı. Geçersiz oylarla ilgili herhangi bir şey çıkmamıştır. Asla yoktur. -Bunu sayın avukatımız da açıklamasını yapacaktır muhakkak, Sayın İl Başkanımızla beraber- Sadece bir oy sehven, hatalı giriş yapılmış. Ondan kaynaklanan. İddia edildiği gibi geçerli oylar geçersiz olarak, geçersiz oylar geçerli olarak asla sayılmamıştır. Bunu da bilginize ben arz ediyorum, bütün Bartın halkının bilgisine ben arz ediyorum. 148 oyla Allah’ın izniyle belediye başkanlığımız bugün burada tescil olmuştur. Allah’a şükürler olsun. Gideceği yere giderler, başvurusunu yaparlar ama sandıktaki hiçbir şey değişmez saygıdeğer dostlar. İnşallah yakında mazbatayla ilgili de çalışmayı yaparlar. Hep beraber ondan sonra bismillah deriz ve belediyenin önünde bir de kurban keseriz hayırlısıyla." diye konuştu.

Kararın ardından AK Parti kalan 149 sandığın sayılması için Yüksek Seçim Kuruluna müracaat edecek.

31 Mart Pazar akşamı yapılan oy verme işleminin ardından gayri resmi sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan MHP 14 bin 24 oy almış, AK Parti ise 13 bin 855 oy almıştı. Aradaki fark 169 oy olarak sonuçlara yansımıştı. AK Parti ve MHP tarafından yapılan oyların yeniden sayılması yönündeki itirazın ardından geçersiz oylar yeniden sayılmış ve AK Parti’ye 40, MHP’ye ise 20 oy daha eklenmişti. Farkın 149 oya düşmesinin ardından AK Parti tespit ettikleri usulsüzlükler olduğu iddiasıyla geçerli oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kuruluna başvurmuştu.