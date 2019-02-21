Bartın Valisi Güner’den Ürkmezer’eziyaret

Bartın Valisi Sinan Güner, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’i ziyaret etti.

Dünya Miras Kenti Safranbolu’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bartın Valisi Sinan Güner, “Safranbolu, Ülkemizin nadide kentlerinden birisi. Tarihini olduğu gibi koruyabilmiş, aslına uygun restorasyon ve peyzaj çalışmaları aldığı turist sayısı ile adından söz ettirmeyi başarmış. Bu nedenle geçmişte hizmeti bulunanlara ve göreve başladığı günden bu yana önemli projelere imza atan değerli Kaymakamımızı kutluyor, ilgisine yeniden teşekkür ediyorum” dedi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer,“Ziyaretten ve Bartın Valisini korumanın başkenti Safranbolu’muzda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Safranbolu’da görev yapmanın büyük bir onur olduğunu sözlerine ekleyen Ürkmezer, “ Devletimiz şahsıma bir görev verdi. Bana düşen verilen bu görevi en iyi şekilde ifa ederek Safranbolu ve Safranbolulu vatandaşlara en kaliteli hizmeti vermektir. Bunu çok kısa sürede gerek Safranbolu halkı gerek özveri ile çalışan mesai arkadaşlarımız ile başardığımızı düşünüyorum.Devletimiz ile vatandaşlarımızın arasında güzel bir köprü oluşturduğumuzu söylemeliyim. Bunun akabinde de birbirinden önemli projeler ve hizmetler zaten geliyor.” diye konuştu ve Vali Güner’e ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Bartın Valisi Sinan Güner ile Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer karşılıklı hediyeler takdim ettiler.