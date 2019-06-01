Bartın Üniversitesi’nden örnek sosyal sorumluluk davranışı

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından özel yaklaşım gerektiren öğrencilere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerden hem aileler hem öğrenciler mutlu ayrıldı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Ömer Akyüz ile birlikte öğrenciler ‘Beden Eğitimi ve Spor Dersi’ kapsamında örnek bir sosyal sorumluluk davranışı gösterdiler. 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi boyunca her hafta bir araya gelen Akyüz ve öğrenciler Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği’nden 15 özel yaklaşım gerektiren öğrenciye eğitim verdiler. Ders kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi Spor Tesislerinde çeşitli etkinlikler de düzenlenerek öğrencilerin iyi vakit geçirmesi sağlandı. Gönüllük esasına dayanan eğitim sonunda hem aileler hem de öğrenciler mutlu ayrıldı.

“Herkesin yeni şeyler öğrendiği, anlamlı bir süreç oldu”

Gerçekleştirilen eğitimlerin hem üniversite öğrencileri hem de özel yaklaşım gerektiren öğrenciler için önemli olduğuna değinen Öğretim Görevlisi Akyüz, “2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi boyunca Beden Eğitimi ve Spor Dersi kapsamında öğrencilerimizle bir araya gelerek, özel yaklaşım gerektiren öğrenciler ve aileleriyle çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu ders kapsamındaki amacımız, özel eğitime gereksinimi olan bireylere yönelik üniversite öğrencileri arasında bir farkındalık oluşturmaktı. Bu doğrultuda uygulama çalışmaları yapıp, özel öğrencilerimizin günlük hayatlarında kendilerine yetecek kadar temel beceri ve alışkanlıklar kazanmaları için gayret gösterdik. Ayrıca fiziksel rahatsızlığı olanlar için özel sportif çalışmalar yaptık. Sadece üniversite içerisinde değil, dışarıda da bir araya gelerek birçok etkinlik düzenledik. Herkesin yeni şeyler öğrendiği, anlamlı bir dönemi bu güzel faaliyetlerle tamamladık. Hedefimiz önümüzdeki dönemde de bu öğrencilerimizle bir araya gelerek, daha kapsamlı faaliyetlerde bulunmak” şeklinde konuştu.

Ders kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere katılarak, özel yaklaşım gerektiren öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise, Öğretim Görevlisi Akyüz’ü ve öğrencileri gösterdikleri hassasiyetten dolayı kutladı. Rektör Uzun, “Üniversitemizde kaliteli erişebilirlik bağlamında özel yaklaşım gerektiren öğrencilere yönelik çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Engelsiz bir ekosistem oluşturma konusunda Bartın Üniversitesi ailesi tüm bileşenleriyle gayret gösteriyor. Bir yandan fiziki anlamda alt yapı çalışmalarımız devam ederken diğer yandan da özel yaklaşım gerektiren öğrencilerimizin öğrenim ve sosyal hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu noktada en büyük desteği öğrencilerimizle birlikte öğretim elemanlarımızdan alıyor olmak bizleri oldukça mutlu ediyor. Bu düşüncelerle Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Ömer Akyüz’ü ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Engelsiz Erişim’de 8’inci sıradayız”

Bartın Üniversitesi’nin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ’Engelsiz Erişim Ödülleri’nde büyük bir başarı gösterdiğini de ifade eden Rektör Uzun, 80 üniversiteden yapılan 653 başvuru arasından Bartın Üniversitesi’nin 8’inci sırada yer almayı başardığını söyledi.

Bartın Üniversitesi’ne Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) kategorisinde toplam 6 ödül verildiğini hatırlatan Rektör Uzun, “Kalite ve sürekli iyileştirme sloganıyla çıktığımız bu yolda engelli öğrencilerimizin her ihtiyacına uygun, örnek bir üniversite oluşturmak için büyük hassasiyet gösterdik. Üniversitemizin yeni yerleşkesi Kutlubey Yerleşkesinde yer alan fakültelerimizin fiziki altyapılarını engelli öğrencilerimizin rahat hareket edebilecekleri şekilde tasarladık. Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda Yükseköğretim Kurulumuz tarafından Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) kategorisinde ödüle layık görüldük. Bartın Üniversitesi’nin engelli öğrencilerimizin de gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bir üniversite olduğu böylece tescillenmiş oldu.” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımızın mutlu olduklarını gördük”

Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berna Şengün ise eğitimlerin düzenlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu yıl ikinci kez dernek üyesi ailelerimizin özel gereksinimli çocukları ile engellilerde spor dersinin sahada uygulamasına katılım sağladı. Bu eğitimler sırasında farklı engel gruplarından öğrencilerimizin üniversiteniz öğrencileri ile sosyalleşmeleri, temel spor becerilerinin desteklenmesi ve büyük yaş grubu engelli çocuklarımızın toplumsal yaşamda sağlıklı akranlarıyla kuramadıkları iletişimi üniversite öğrencileriyle kurmaları sağlandı. Etkinliklere düzenli katılım gösteren özel gereksinimli çocuklarımızın özgüvenlerinin arttığı etkinlikler sonrasında daha mutlu oldukları gözlemlendi” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki dönem de devam etmesini istiyoruz”

Bartın Üniversitesi’ndeki eğitimlerin özel gereksinimli çocuklar açısından çok yararlı olduğunun da altını çizen Şengün, “Önümüzde ki dönemde de etkinliklerin devam etmesini arzu ediyoruz. Daha planlı olarak dönem başından başlaması, ulaşım konusunda ki aksaklıkların çözümlenmesi ve öğrenci gruplarının sayısının özel gereksinimli çocuklarımızın sayısıyla orantılı olması sağlanırsa daha verimli olacağını düşünüyorum. Etkinliklerde emeği geçen herkese ailelerimiz ve çocuklarımız adına teşekkür ederim.” dedi.

"Aileler teşekkür etti"

Bir dönem boyunca devam eden eğitimler dolayısıyla önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade eden aileler de Öğretim Görevlisi Akyüz’e ve üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

Verilen eğitimin ve düzenlenen etkinliklerin özel gereksinimli çocukların iletişim kurmalarında katkılar sağladığını söyleyen Özge Kartal, eğitimler sonunda çocuğunun toplumsal yaşama uyum ve akranlarıyla olan iletişiminde olumlu yönde değişiklikler olduğunu aktardı.

Elveda Bilir de spor salonunda gerçekleştirilen faaliyetlerin çocukların fiziksel gelişimini desteklemesinin yanında özgüvenini de arttırdığını ifade etti.

Verilen eğitimlerin önemine vurgu yapan Candan Yazıcı, “Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği’nde spor faaliyetlerine düzenli devam eden oğlum farkı bir ortamda da spor etkinliklerin de yer alarak mutlu oldu ve iletişim ağı genişledi” diye konuştu.

Yusuf Şengun ise Bartın Üniversitesi bünyesindeki eğitimlerin çocukların sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırdığını kaydederek, “Bedensel engelli aynı zamanda Otizmli oğlum dernek bünyesinde yapılan düzenli spor faaliyetlerinin yanı sıra üniversitede ki etkinlikler sayesinde kilo kontrolü sağlandı ve sosyal hayata uyumu desteklendi.” şeklinde konuştu.