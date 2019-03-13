Bartın Üniversitesi’nden“Helal Gıda ve Sağlıklı Yaşam” paneli

Bartın Üniversitesi Kardeşlik Kulübü tarafından “Helal Gıda ve Sağlıklı Yaşam Paneli” gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, helal gıda kavramı farklı yönüyle ele alındı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili ve Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akbulut, TSE Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Yazar, İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku Öğretim Üyesi Dr. Abdülmecit Karaarslan, İslami İlimler Fakültesi Hadis Öğretim Üyesi Dr. Erdoğan Köycü’nün konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Azize Toper Kaygın yaptı.

Türkiye’de helal gıda hakkında sayısı giderek artan yayınlardan, sempozyum ve kongrelerden örnekler veren Köycü, konuşmasında helal ve haram kavramlarının İslam’ın ana kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in (S.A.V) uygulamalarında geçtiğini, sonra gelen din alimlerinin bu kavramlar yerine daha uygulamaya yönelik caiz ya da caiz olmayan ifadelerini tercih ettiklerini belirtti.

Karaarslan ise helal turizm bağlamında bedensel temizlik ve detoks konusunu aktardığı konuşmasında bu konseptin ileriye dönük projeler içinde yer almasının ülkemize ne gibi imkânlar sağlayacağının altını çizdi.

Helal Gıda kavramından bahsedebilmek için öncelikle doğal, modifiye ve yapay gıda ayrımının yapılması gerektiğini; yapay gıdaların ve katkı maddelerinin genellikle tüketicinin değil üreticinin yararına kullanıldığını belirten Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akbulut da tüketicinin bilinçli tercihi ve devletin getirdiği standart ile durumun tersine çevrilmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Türk Standartları Enstitüsü Genel Sekreter Yardımcısı ve belgelendirme uzmanı Doğan Yazar ise Türkiye’nin sunduğu sağlıklı ve helal standardının tüm dünyanın örnek aldığı bir düzeyde bulunduğunu dile getirerek, konunun yalnızca gıda ile sınırlı kalmadığını, kozmetik sektörünün de öne çıkan bir uzmanlık alanı olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin sorularını cevaplamalarının ardından program sona erdi.