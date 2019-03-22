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Bartın Üniversitesi’nde Nevruz Bayramı coşkusu

Bartın Üniversitesi’nde büyük bir coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramı etkinliklerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

22 Mart 2019 Cuma 12:18
Bartın Üniversitesi’nde Nevruz Bayramı coşkusu

Bartın Üniversitesi’nde büyük bir coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramı etkinliklerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.


Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünde gerçekleştirilen “21 Mart Nevruz Şöleni”ne öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Törende konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Baharın gelişini müjdeleyen, bu güzel coğrafyamızda ve Türk Dünyamızda bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü’müzü tüm içtenliğimle kutluyorum.” dedi.


Bartın Üniversitesi’nin 19 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrencilerinin de yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisiyle başladı. Türk Cumhuriyetleri’nin bayraklarının yer aldığı kampüs alanında devam eden törende, Ergenekon Destanı’nın simgesi olan örste çekiçle demir dövüldü. Daha sonra yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlanmasıyla büyük coşku yaşandı. Program kapsamında öğrenciler ve öğretim elemanlarının halat çekme ve yumurta tokuşturma yarışmaları ise renkli görüntüler oluşturdu.


Nevruz Bayramı kapsamında bir yandan öğrenciler küpten çektikleri manileri seslendirirken, diğer yandan da ‘Özbek Pilavı’ ve paketler içerisinde kuruyemiş dağıtıldı.


Bartın Üniversitesi Geleneksel Okçuluk Kulübü tarafından yapılan ok atma gösterisi ilgiyle takip edildi. Bartın Üniversitesi’nin şampiyon sporcularının da yer aldığı güreş müsabakasında ise seyirciler sporculara alkışlarıyla destek verdi.


Türk, Altay ve Moğol halk kültürlerini simgeleyen Otağ’ın da kurulduğu tören alanında öğrenciler ve öğretim elamanları Türk Dünyasına ait şarkılar eşliğinde yöresel oyunlar oynadılar.


Ayrıca, Antalya’da yapılan Üniversitelerarası Badminton Şampiyonası’nda, ikinci olarak süper lige yükselme başarısı gösteren Bartın Üniversitesi Badminton Takımına Rektör Uzun tarafından kupaları da verildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:18
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