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Bartın Üniversitesi’nde Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 18:39
Bartın Üniversitesi’nde Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin kurulmasına ilişkin 25.06.2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 30812 sayılı karar ile Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin akademik faaliyetlerini Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi adıyla sürdürülmesi uygun görüldü. Böylece Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi gerek bilimsel gerekse eğitim-öğretim anlamında daha etkili bir stratejiyle faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.


Yeni fakültenin kurulmasıyla bilimsel başarıların ve nitelikli bireyler yetiştirme noktasındaki çabaların artarak devam edeceğini ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “İnsan ve topluma öncelik veren,yenilikçi ürünler ve mekânlar tasarlayan bireyler yetiştirmek ve bölgemizin gelişimine katkı sunmak gayretindeyiz. Bu noktada Mühendislik Fakültesi ile bugüne kadar önemli başarılara imza atarak, geleceğimize değer katacak çalışmalar yaptık. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile de, bu başarıları hem eğitim-öğretim hem de araştırma-geliştirme noktasında da artırarak sürdüreceğimize olan inancım tamdır. Ayrıca güçlü akademik kadromuzla bilime sunulan katkılarla birlikte kamu-sanayi-üniversite iş birliği ile bölgemizin gelişimi için gayret etmeye de devam edeceğiz.” dedi.


Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin kurulması dolayısıyla duyduğu mutluluğu da dile getiren Rektör Uzun, “Her günün bir önceki günden daha iyi olması için durmadan çalıştığımız Üniversitemizde, hedeflerimize adım adım ilerlemenin mutluğunu yaşıyoruz. Bu doğrultuda Üniversitemizin kuruluş ve gelişim sürecinin her aşamasındaki nazik ilgilerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye hürmetlerimi arz ediyorum. Her zaman yanımızda olan ve bizleri yüreklendirerek geleceğe doğru yürüyüşümüzde önümüze ışık tutan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’ın şahsında tüm YÖK Üyelerimize verdikleri destekten dolayı müteşekkirim. Ayrıca, şehrimizdeki birlikteliğin oluşmasındaki gayretleri ve ilimizin kalkınmasına yönelik teşviklerinden dolayı Valimiz Sayın Sinan Güner’e, fakültenin kurulma sürecindeki katkılarından dolayı Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç’a, gösterdikleri iş birliğiyle desteklerini esirgemeyen tüm il yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 18:39
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