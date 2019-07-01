Bartın Üniversitesi’nde lisansüstü başvurular başladı

Bartın Üniversitesi’nde 2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılında, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora programları için başvurular başladı.

Bartın Üniversitesi bünyesinde yer alan 3 enstitüde 10 doktora, 22 tezli yüksek lisans ve 5 uzaktan öğretim olmak üzere 6 tezsiz yüksek lisans programı için başvurular alınmaya başlandı. 01-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında “ubys.bartin.edu.tr” internet adresinden yapılabilecek başvurularda 54 (11’i uluslararası öğrenci) doktora öğrencisi ve 347 (67’si uluslararası öğrenci) tezli yüksek lisans öğrencisi alınacak. Ayrıca 174 (9’u uluslararası öğrenci) öğrenci kontenjanı ise tezsiz yüksek lisans programları için ayrıldı.

Öğrenci alacak doktora ve tezli yüksek programları

Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Eğitim Programları ve Öğretim ile Eğitim Programları ve Öğretim (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile ortak) doktora programları; Eğitim Programları ve Öğretim, Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi, Matematik Eğitimi (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile ortak), Fen Bilgisi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi ve Sosyal Bilimler Eğitimi tezli yüksek lisans programlarına öğrenci alınacak.

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ise İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı doktora programları ile Biyoloji (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile ortak), İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Matematik (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile ortak), Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı tezli yüksek lisans programları için başvurular alınıyor.

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde de Türk Dili ve Edebiyatı, İşletme ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Karabük Üniversitesi ile ortak) programlarına doktora öğrencileri alınacak. Ayrıca; Beden Eğitimi ve Spor, Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İktisat (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile ortak), İşletme ile Sosyoloji programlarına ise yüksek lisans başvuruları alınıyor.

Sosyoloji Programına ilk defa yüksek lisans öğrencisi alınacak

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans programı ise Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu’nun 19.06.2019 tarihinde yapılan toplantıda alınan kararla bu yıl ilk defa öğrenci alacak.

Öğrenci alacak tezsiz yüksek lisans programları

Ayrıca; Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Programı için tezsiz yüksek lisans öğrencileri de alınacak. Uzaktan Öğretim tezsiz yüksek lisans programları ise şu şekilde: Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde; Orman Endüstri Mühendisliği ve Orman Mühendisliği. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ise Girişimcilik, İşletme ile Yönetim Bilişim Sistemleri.

Başvurular çevrimiçi alınacak

Bartın Üniversitesi’nin Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde belirlenen programlar için yapılacak başvurular, 01-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında “ubys.bartin.edu.tr” internet adresinden yapılabilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar “ubys.bartin.edu.tr” web adresinden “MENÜ, BAŞVURU İŞLEMLERİ ve ENSTİTÜ BAŞVURUSU” kısmına tıklayarak başvuru formunu dolduracaklar. Sıralamaya giren adaylar için bilim sınavı 17 Temmuz’da yapılacak, sonuçlar ise 19 Temmuz’da Bartın Üniversitesi resmi web sayfasından (w3.bartin.edu.tr) ilan edilecek. Ayrıca kayıt yaptırmak isteyen adayların başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgilere de yine Bartın Üniversitesi resmi web sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.