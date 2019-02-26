Bartın Üniversitesi’nde “Kıbrıs Türk Edebiyatı” dersi açıldı

Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (ÇTLE) bölümünde açılan seçmeli “Kıbrıs Türk Edebiyatı” dersi Türkiye’deki ÇTLE bölümlerinde bir ilk oldu.

2018-2019 akademik yılı bahar döneminde açılan ders ile Türkiye’deki ÇTLE bölümlerinde ilk defa Kıbrıs Türk Edebiyatı ders olarak işlenmeye başlandı. Kıbrıs Türk Edebiyatı ve özellikle de Kıbrıslı Şehit Şair Süleyman Uluçamgil hakkında yaptığı çalışmalarla tanınan Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Dr. Can Şen, verdiği dersle alakalı olarak öğrencilerin derse yoğun ilgi gösterdiğini belirterek “Diğer Türk topluluklarına nazaran Türkiye ile KKTC arasında bir lehçe farklılığı olmamasına ve iki ülkenin ortak bir tarihî geçmişe sahip olmasına rağmen Türkiye’de Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın tanınırlığı oldukça düşük. Buna rağmen ülkemizde Kıbrıs Türk Edebiyatı üzerine yapılan çalışmaların son dönemde artması bizleri oldukça mutlu ediyor. Bu noktada, Üniversitemiz bünyesinde açılan bu ders ile Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın öğrencilerimize tanıtılacak olmasını çok önemli buluyorum.” dedi.

Şen, konuyla ilgi yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk Edebiyatı’yla ilgili çalışmalarından ve dersin içeriğinden şu şekilde bahsetti:

“2012 yılında askerlik görevimi KKTC’de yapmam Kıbrıs’ı ve Kıbrıs Türk Edebiyatı’nı tanımamı sağladı. Akademik çalışmalarımla gönüllü bir elçi olarak Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın Türkiye’de daha fazla tanınması için gayret ediyorum. Üniversitemizin ÇTLE bölümünde açtığımız bu seçmeli ders de bu gayretimin bir parçası. Ders kapsamında başlangıcından günümüzde Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın gelişim seyrini inceleyerek özellikle Kıbrıs için bir dönüm noktası olan 1878 sonrasındaki edebî eserlere eğileceğiz. Bu noktada dersin açılmasında her türlü imkân ve kolaylığı sağlayan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun, Sayın Dekanımız Prof. Dr. Sedat Yazıcı ve başta Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alsou Kamalieva olmak üzere ÇTLE bölümümüzün değerli hocalarına teşekkür etmek istiyorum. İnşallah dersimiz Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın ülkemizde daha iyi tanımasına vesile olur.”

Dr. Can Şen tarafından açılan ve ÇTLE öğrencileri haricinde ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden de öğrencilerin seçtiği dersi yaklaşık seksen öğrenci alıyor.