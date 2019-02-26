0553 313 94 23

Bartın Üniversitesi’nde “Kıbrıs Türk Edebiyatı” dersi açıldı

Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (ÇTLE) bölümünde açılan seçmeli “Kıbrıs Türk Edebiyatı” dersi Türkiye’deki ÇTLE bölümlerinde bir ilk oldu.

26 Şubat 2019 Salı 12:56
Bartın Üniversitesi’nde “Kıbrıs Türk Edebiyatı” dersi açıldı

Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (ÇTLE) bölümünde açılan seçmeli “Kıbrıs Türk Edebiyatı” dersi Türkiye’deki ÇTLE bölümlerinde bir ilk oldu.


2018-2019 akademik yılı bahar döneminde açılan ders ile Türkiye’deki ÇTLE bölümlerinde ilk defa Kıbrıs Türk Edebiyatı ders olarak işlenmeye başlandı. Kıbrıs Türk Edebiyatı ve özellikle de Kıbrıslı Şehit Şair Süleyman Uluçamgil hakkında yaptığı çalışmalarla tanınan Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Dr. Can Şen, verdiği dersle alakalı olarak öğrencilerin derse yoğun ilgi gösterdiğini belirterek “Diğer Türk topluluklarına nazaran Türkiye ile KKTC arasında bir lehçe farklılığı olmamasına ve iki ülkenin ortak bir tarihî geçmişe sahip olmasına rağmen Türkiye’de Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın tanınırlığı oldukça düşük. Buna rağmen ülkemizde Kıbrıs Türk Edebiyatı üzerine yapılan çalışmaların son dönemde artması bizleri oldukça mutlu ediyor. Bu noktada, Üniversitemiz bünyesinde açılan bu ders ile Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın öğrencilerimize tanıtılacak olmasını çok önemli buluyorum.” dedi.


Şen, konuyla ilgi yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk Edebiyatı’yla ilgili çalışmalarından ve dersin içeriğinden şu şekilde bahsetti:


“2012 yılında askerlik görevimi KKTC’de yapmam Kıbrıs’ı ve Kıbrıs Türk Edebiyatı’nı tanımamı sağladı. Akademik çalışmalarımla gönüllü bir elçi olarak Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın Türkiye’de daha fazla tanınması için gayret ediyorum. Üniversitemizin ÇTLE bölümünde açtığımız bu seçmeli ders de bu gayretimin bir parçası. Ders kapsamında başlangıcından günümüzde Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın gelişim seyrini inceleyerek özellikle Kıbrıs için bir dönüm noktası olan 1878 sonrasındaki edebî eserlere eğileceğiz. Bu noktada dersin açılmasında her türlü imkân ve kolaylığı sağlayan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun, Sayın Dekanımız Prof. Dr. Sedat Yazıcı ve başta Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alsou Kamalieva olmak üzere ÇTLE bölümümüzün değerli hocalarına teşekkür etmek istiyorum. İnşallah dersimiz Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın ülkemizde daha iyi tanımasına vesile olur.”


Dr. Can Şen tarafından açılan ve ÇTLE öğrencileri haricinde ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden de öğrencilerin seçtiği dersi yaklaşık seksen öğrenci alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ/PDY operasyonu: 1 gözaltı
    1. FETÖ/PDY operasyonu: 1 gözaltı
    2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    3. Özlüce Tan satranç şampiyonu oldu
    4. Cezaevi firarisi esrarla yakalandı
    5. Başkan Gülsoy, 9. Sektörel Ekonomi..
    6. Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi:..
    7. İsrail AA foto muhabirini sınır dışı..
    8. Beykoz’da işyeri deposunun çatısı,..
    9. Kırşehir Türk Ocağı Reisi Süleyman..
    10. Genç Kızılay Topluluğu gönüllüleri..
    11. Üniversitede“Sıfır Atık Projesi”..
    12. ANALİZ - 27. yılında Hocalı soykırımı:..
    13. Bebeklerde sindirim sistemi sorununa..
    14. Bakan Selçuk: “Engelli vatandaşlarımız..
    15. Çan Kaymakamı Gürdal’a Vergi Haftası..
    16. (Özel Haber) Kore gazisi evini soyan..
    17. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm AB..
    19. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü..
    21. “6 aylık asker operasyonlara..
    22. Savcılı Plajı, gün batımı ile..
    23. Mogherini'nin Lübnan'daki temasları..
    24. 30. Vergi haftası kutlamaları başladı
    25. Beyşehir’de yerel seçimde 53 bin 858..
    26. Başkan Büyükkılıç Halil Özdemir’i..
    27. FETÖ’cü imam 100 ismi mahkemeye verdi,..
    28. Kursa katılan bayanlara “Kadınlar..
    29. Umut Partisi'ni kim kurdu |..
    30. Mültecilere yardım için Arapça..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!