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Bartın Üniversitesi’nde “Filyos Ufku” konuşuldu

Bartın Üniversitesi’nde gerçekleştirilen toplantılarda hem Batı Karadeniz Bölgesi’nin hem de Türkiye’nin lojistik imkânlarını güçlendirecek “Filyos Vadisi Projesi” ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:14
Bartın Üniversitesi’nde “Filyos Ufku” konuşuldu

Bartın Üniversitesi’nde gerçekleştirilen toplantılarda hem Batı Karadeniz Bölgesi’nin hem de Türkiye’nin lojistik imkânlarını güçlendirecek “Filyos Vadisi Projesi” ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.


Bartın Üniversitesi’nde düzenlenen toplantılarla, yapımında sona yaklaşılan ve tamamlandığında Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olacak dev endüstri bölgesi “Filyos Vadisi Projesi” için beyin fırtınası yapıldı. Toplantılarda bir araya gelen akademisyenler, Sultan 2. Abdülhamid’in de hayali olan projeyle ilgili hedefleri ve üniversite olarak yapılabilecek katkıları ele aldı.


Kutlubey ve Ağdacı yerleşkelerinde gerçekleştirilen toplantılarda konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, mühendislikten fene, lojistikten işletmeye kadar birçok alanda akademisyenlerin projeye katkı sunmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.


Bartın Üniversitesi’nin bölgesinden başlayarak ülkesinin kalkınmasına değer katmayı hedeflediğini hatırlatan Rektör Uzun, “Filyos Limanı Projesi”nin Türkiye’nin ekonomik ve stratejik alanlardaki gücünü daha da arttıracağını söyledi.


Rektör Uzun, “Sultan 2. Abdülhamid döneminde hazırlanan ‘Anadolu’da Genel Üretim Raporu’nda Filyos ile ilgili çok önemli bir vizyon ortaya konulmuştur. Abdülhamid’in bu uluslararası ve ticaret alanı oluşturma hayali 2014 yılında Devlet Yatırım Programı ile gerçeğe dönüşmüştür. Türkiye’nin en büyük 5 yatırımından biri olan Filyos Vadisi Projesi, Karadeniz’in yanı sıra Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olacaktır. Hem bölgemizin hem de ülkemizin lojistik imkânlarını güçlendirecek dev projeyle Filyos Limanı’nda yıllık yük kapasitesi 25 milyon ton olması beklenmektedir. Çalışmaların hızla devam ettiği proje kapsamında Bartın Üniversitesi de akademik insan gücüyle katkı sunmak için büyük gayret göstermektedir.” dedi.


Baltık Denizi’nin Tuna Nehri ile Karadeniz’e bağlanması neticesinde oluşacak yük hareketliliğin Karadeniz’de yoğunlaşacağını da kaydeden Rektör Uzun, Filyos Vadisi Projesi ülkemizin daha fazla söz sahibi olması için çok önemli bir proje olduğunu söyledi.


Projenin çok önemli ekonomik ve stratejik getirileri de olacağını bildiren Rektör Uzun, “Üniversitemizde oluşturduğumuz çalışma grubu ile proje kapsamında ileriye dönük atılabilecek sürdürülebilir adımları belirlemeye ve bu kapsamda öneriler geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Proje ile ilgili akıllı bir sistem oluşturularak dünyadaki örneklerinin üstünde bir limancılık hizmeti verilmesi için stratejiler oluşturuyoruz. Bu doğrultuda tüm akademik insan kaynağımızla beyin fırtınaları yapıp, geleceğimize değer katacak projeye katkılar sunmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.


Toplantıların sonunda akademisyenler soru ve cevaplar alarak, proje ile ilgili öngörüleriyle birlikte hedefleri karşılıklı olarak dile getirdi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:14
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