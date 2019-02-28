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Bartın Üniversitesi’nde “Erasmus Tanıtım Günü” gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi’nde düzenlenen “Erasmus Tanıtım Günü” etkinliği kapsamında öğrencilere 14 Avrupa Birliği ülkesinden 38 üniversiteye yapılabilecek öğrenim hareketliliği ve yurt dışında staj yapabilme konularında bilgiler verildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:03
Bartın Üniversitesi’nde “Erasmus Tanıtım Günü” gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi’nde düzenlenen “Erasmus Tanıtım Günü” etkinliği kapsamında öğrencilere 14 Avrupa Birliği ülkesinden 38 üniversiteye yapılabilecek öğrenim hareketliliği ve yurt dışında staj yapabilme konularında bilgiler verildi.


Bartın Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü tarafından ‘Erasmus Tanıtım Günü’ etkinliği düzenlendi. Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlik, Erasmus Değişim Kulübü Başkanı Sueda Yalçın’ın kulüp hakkında yaptığı bilgilendirmeyle başladı.


Erasmus Koordinatörü, Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Burçin Kef ise yurt dışı öğrenim ve staj hareketlilikleri ile ilgili güncel gelişmeleri aktararak, “Üniversitemizde 2019-2020 akademik yılı içerisinde 54 öğrenci öğrenim hareketliliğinden, 14 öğrenci ise staj hareketliliğinden yararlanabilecek. Bu hareketlilikten yararlanan öğrencilerimiz bir yandan kendilerini geliştirerek geleceğe hazırlama fırsatı yakalayacak diğer yandan başka kültürleri tanıma imkânı bulacaktır. Gittikleri ülkelerde öğrenimlerine devam eden öğrencilerimizin farklı eğitim ve öğrenim sistemlerini görmeleri ise onların akademik olarak gelişimlerine katkıda bulunacaklar. Erasmus+ hareketliliğinden yararlanan öğrencilerimiz faaliyetleri boyunca, Üniversitemizce sağlanan hibeden yararlanabilecekler.” dedi.


Ayrıca Kef, 2019-2020 akademik yılı için Erasmus hareketlilik başvurularının 01 Mart 2019 tarihine kadar devam edeceğini ve başvuruların online olarak Erasmus Koordinatörlüğü web sayfası üzerinden yapılabildiğini sözlerine ekledi.


‘Erasmus Tanıtım Günü’ etkinliğinde öğrenim ve staj hareketlilikleri dışında Erasmus+ Gençlik projelerinden de bahsedildi. Erasmus+ Gençlik projeleri sorumlusu Ahmet Abalı, “Üniversite öğrencilerimiz ağırlıklı olarak Erasmus öğrenim ve staj hareketlilikleri bilseler de bunların dışında Erasmus+ Gençlik projeleri ile de kendileri için Avrupa’ya gitme fırsatı oluşturabilirler. Özellikle Avrupa Gönüllü Hizmeti projeleri ile gençler 2-12 ay arası herhangi bir Avrupa ülkesinde onlar için belirlenen gönüllülük faaliyetlerinde bulunabilirler. Bu projelere katılmak için herhangi bir şart da aranmıyor. 17-30 yaş arasında olmanız yeterli. Üstelik proje kapsamında yol, konaklama ve diğer ihtiyaçlarınız belli ölçülerde karşılanıyor. Bu projeleri gerçekleştirmek için gerekli olan Akreditasyona başvurduk ve sonuçlanmasını bekliyoruz. Akreditasyon sonrası yazacağımız projelerle hem yurt dışından gençlere ev sahipliği yapacağız hem de üniversite öğrencilerimizin ve mezunlarımızın Avrupa fırsatlarından faydalanmasını sağlayacağız.” diye konuştu.


Sunumların ardından soru cevap bölümüne geçilerek öğrencilerin Erasmus Değişim Kulübü, Erasmus Öğrenim-Staj hareketliliği ve Erasmus+ Gençlik projeleri konularındaki soruları yanıtlandı.


Soru cevap bölümünün ardından geçilen tecrübe paylaşımı kısmında ise daha önce Erasmus öğrenim ve staj hareketliliklerinden faydalanmış öğrenciler edindikleri tecrübeleri paylaştı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:03
  1. kültür

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