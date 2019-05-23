Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aral’a TUBİTAK’tan görev

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Aral, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Bilim İnsanları Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) Danışma Kurulu Üyeliğine seçildi.

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Aral, kendisinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak amacı ile TÜBİTAK Bilim İnsanı Yetiştirme Destek Programları Başkanlığınca 08.05.2019 tarihinden itibaren bir yıl süre Danışma Kurulu Üyesi olarak seçildi. Kendisi bu süre içinde TÜBİTAK’ın sorumluluk sınırları dâhilinde kurumun bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesine yönelik ‘Vizyon 2023’ adlı kapsamlı projenin geliştirilmesi ve uygulamasında kuruma danışmanlık katkısında bulunacak.

Konu hakkında görüşlerini dile getiren Prof. Dr. Mehmet Mustafa Aral böylesine önemli bir projenin içinde yer alacak olmaktan dolayı onur duyduğunu belirtti. Aral, “Uzun yıllardır ABD’de sürdürdüğüm akademik kariyerime ülkemde devam ediyor olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Akademik birikimimi Bartın Üniversitesi’nde geleceğin mühendis adaylarına aktarırken aynı zamanda ‘Vizyon 2023’ gibi ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarının yön verecek bir projeye danışmanlık yapmak bir akademisyen için gurur vericidir. Sürekli iyileşmeyi merkeze alan Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun şahsında tüm Bartın Üniversitesi ailesine teşekkür ederim. Ayrıca beni bu göreve layık gören TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Prof. Dr. Mehmet Mustafa Aral’ı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Uzun, “Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Mustafa Aral’ın TÜBİTAK bünyesinde görev alacak olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Kıymetli hocamızı bu göreve layık gören TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal’a teşekkür ediyorum” dedi.