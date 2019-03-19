0553 313 94 23

Bartın Üniversitesi öğrencilerine yurt dışı fırsatları anlatıldı

Bartın Üniversitesi Erasmus Değişim Kulübü tarafından “Yurt dışı Fırsatları” semineri gerçekleştirildi.

19 Mart 2019 Salı 19:45
Bartın Üniversitesi öğrencilerine yurt dışı fırsatları anlatıldı

Bartın Üniversitesi Erasmus Değişim Kulübü tarafından “Yurt dışı Fırsatları” semineri gerçekleştirildi.


Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını yapan Erasmus Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Burçin Kef, katılımcılara yurt dışı fırsatları hakkında önerilerde bulundu. Kef, öğrencilerin yararlanabilecekleri hareketliliklerden bahsederek, “Uluslararası hareketliliğinin öğrencilerin entelektüel bilgi birikimine katkı sunacağı gibi sosyal ve kültürel gelişimine de yardımcı olacaktır. Bu doğrultuda sunulan fırsatlar hakkında en doğru bilgilendirmeleri yaparak öğrencilerimizin yararlanmaları için yönlendiriyoruz. Amacımız elimizden gelen gayreti göstererek öğrencilerimizi bu doğrultuda en doğru yerde durmalarını ve gelecekleri için bir adım daha atmalarını sağlamak.” dedi.


Erasmus Koordinatörlüğü Erasmus+ Gençlik projeleri sorumlusu Ahmet Abalı ise Erasmus+ Gençlik ve Avrupa Dayanışma Programı kapsamında gençlere yönelik yurt dışı fırsatları anlatıldı.


Abalı “Üniversite öğrencilerimiz ağırlıklı olarak Erasmus öğrenim ve staj hareketlilikleri bilseler de bunların dışında Erasmus+ Gençlik projeleri ile de kendileri için Avrupa’ya gitme fırsatı oluşturabilirler.Özellikle Avrupa Gönüllü Hizmeti projeleri ile gençler 2-12 ay arası herhangi bir Avrupa ülkesinde onlar için belirlenen gönüllülük faaliyetlerinde bulunabilirler. Bu projelere katılmak için herhangi bir şart da aranmıyor. 17-30 yaş arasında olmanız yeterli. Üstelik proje kapsamında yol, konaklama ve diğer ihtiyaçlarınız belli ölçülerde karşılanıyor. Bu projeleri gerçekleştirmek için gerekli olan akreditasyona başvurduk ve yakın zamanda olumlu haberleri alacağımızı umuyorum. Akreditasyon sonrası tanıtım faaliyetlerimize ağırlık vereceğiz. Yazacağımız projelerle hem yurt dışından gençlere ev sahipliği yapacağız hem de üniversite öğrencilerimizin ve mezunlarımızın Avrupa fırsatlarından faydalanmasını sağlayacağız.” diye konuştu.


Semineri veren YOBBA Derneği Kurucu Başkanı Doğan Can Karabudak katılımcılara yurt dışı fırsatları hakkında bilgiler verdi. Avrupa Birliği projelerinden ve diğer yurt dışı fırsatlarından yararlanarak 27 yaşında 35 farklı ülkeye giden Karabudak’ın tecrübelerini paylaşması öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.


Seminer soru cevap bölümünün ardından son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 19:45
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa öncesi Putin’i aradı
    1. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev..
    2. "Birileri ittifakı açık şekilde ortaya..
    3. Bakan Kasapoğlu, Akçakoca’ya yüzme..
    4. Akşener'den taziye ziyareti
    5. Terörist Tarrant, kale manzaralı odada..
    6. Hindistan'da inşaat halindeki bina çöktü
    7. NATO'dan ABD'ye kapak: Türkiye'nin..
    8. İngiltere'de bankacılık grubu UBS'ye..
    9. Sinop’ta örtü yangını
    10. "Bu tehditinizle hukuk önünde..
    11. Başkan Saraçoğlu, şehit aileleriyle..
    12. "Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla..
    13. "Türkiye'de seri katil yoktur denir,..
    14. İstanbul merkezli yasadışı bahis..
    15. Sivas'ta 500 kişi "Çanakkale Geçilmez"..
    16. Erdoğan: "Milletimizin ve ümmetin..
    17. Esed rejimi geri dönmek isteyen..
    18. İmamoğlu’ndan Çırpıcı ve Ayvalı..
    19. Van’da esnaf buluşması
    20. AGİT Özel Gözlem Misyonu Başkanlığına..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!