Bartın Üniversitesi, Karadeniz Ereğli’de yoğun ilgi gördü Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen ‘Üniversite Tercih Fuarı’nda katılan Bartın Üniversitesi’nin standı yoğun ilgi gördü.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen ‘Üniversite Tercih Fuarı’nda katılan Bartın Üniversitesi’nin standı yoğun ilgi gördü.

Karadeniz Ereğli’de Evim Martı Eğitim Kurumları’nca gerçekleştirilen ‘Üniversite Tercih Fuarı’nda Bartın Üniversitesi öğretim elemanları aday öğrencilerin sorularını cevapladı. Bu yıl tercih yapacak öğrencilere bilgi veren öğretim elemanları, tercih yaparken dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Bartın’daki kaliteli eğitim ortamı, güvenli şehir ve konaklama imkânlarının önemine de vurgu yapıldığı fuarlarda, tüm öğrenciler Bartın Üniversitesi’ne davet edildi.

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