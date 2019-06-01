0553 313 94 23

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerine burs imkanı

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Bartın İl Müftülüğü arasında öğrencilere burs imkânı tanıyan bir protokol imzalandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:50
Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerine burs imkanı

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Bartın İl Müftülüğü arasında öğrencilere burs imkânı tanıyan bir protokol imzalandı.


Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Bartın İl Müftülüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Toper Kaygın ve İl Müftüsü Hulusi Güner tarafından imzalanan protokolle, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ni tercih ederek ilk üç sıradan yerleşmeye hak kazanan öğrencilere İl Müftülüğü tarafından 5 yıl boyunca burs verilecek. Ayrıca akademik yıl içerinde dönemsel olarak başarı gösteren bir öğrenci de bir dönem boyunca burs almaya hak kazanacak.


İmzalanan protokolden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Kaygın, “İslami İlimler Fakültemizde iç paydaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmaların yanında dış paydaşlarımızla da iş birliği yaparak, gelişimimizi sürdürüyoruz. Çözüm odaklı bir yaklaşımla bilimsel ve toplumsal sorunlara yönelik araştırma ile uygulamalar gerçekleştirirken, öğrencilerimizi de geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Bu noktada imzalanan protokolle öğrencilerimizi destekleyecek olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bu düşüncülerle İl Müftümüz Sayın Hulusi Güner ile değerli hocalarımıza sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere daima destek vererek yanımızda olan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun’a teşekkürü bir borç bilirim.” dedi.


Protokolün imzalandığı törende; Bartın İl Müftülüğü Hac ve Umre Müdürü Mahmut Semiz, İmam-Hatip Camii İmam-Hatibi Erdal Koşmaz ve Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Baba, Dr. Öğr. Üyesi Kamil Çoştu ve Fakülte Sekreteri Mehmet Şerbetçi de yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:50
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye yılda yaklaşık 4-5 milyar dolarlık tasarruf edebilir"
    1. "Türkiye yılda yaklaşık 4-5 milyar..
    2. Farklı bir tarif arayanlara şahane bir..
    3. THY'den bilet değişiminde "seçim"..
    4. İBB Şehir Hatları’nda yüzleri güldüren..
    5. "Bizi buluşturan ortak nokta..
    6. İstanbul’da 500 binden fazla kumanya..
    7. Başkan Kocaman belediye personeli ile..
    8. Bartın Üniversitesi’nde 3 yeni atama..
    9. Park halindeki kamyonet alev aldı
    10. Esentepe’de yol düzenleme çalışması
    11. Site sakinleri tapularına kavuştu
    12. Bayramda doğru beslenme tüyoları
    13. 3 ilçe ve bir beldede yarın sandık..
    14. Bartın Üniversitesi’nden örnek sosyal..
    15. Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor
    16. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    17. Siirt’te terör örgütü PKK’ya ait..
    18. LGS sona erdi
    19. Şahmeran Medusa'ya karşı
    20. Temizlik ekipleri çalışmalarına..
    21. Kuzey Kore'nin füze denemesi
    22. Büyükşehir otobüsleri bayram boyunca..
    23. Trabzonspor'da yeni sezon formaları..
    24. Başkan Yardımcısı Honaz’dan anlamlı..
    25. Bartın Üniversitesi İslami İlimler..
    26. Gebze Fatih - Çayırova istasyon..
    27. Televizyon nasıl temizlenir?
    28. Hinduların şiddeti durmuyor! Sığır eti..
    29. 6 oku bu kez de İmam Hatip camiasına..
    30. Gemlik’te çocuklar "Ramazan ayı..
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti