Bartın Üniversitesi Bursa’da tanıtıldı

Bartın Üniversitesi öğretim elemanları “Gelecek Burada Başlıyor” sloganıyla gerçekleştirdiği tanıtım çalışmaları kapsamında Bursa’da aday öğrencilerle bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi tanıtım etkinliklerine her gün bir yenisini daha ekleyerek devam ediyor. Son olarak Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Tanıtım ve Tercih Fuarı’na katılan Bartın Üniversitesi öğretim elemanları, aday öğrenciler ve aileleri ile rehber öğretmenlerle bir araya geldi.

Katılımcıların sorularını cevaplandıran öğretim elemanları, üniversitemizin 9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüsünde yer alan programları tanıttı. Kariyer planlaması doğrultusunda tavsiyelerde bulunulan fuarda, Bartın’daki kaliteli eğitim ortamı, güvenli şehir ve konaklama imkanlarının önemi de vurgulandı.

Tercih fuarında, Bartın Üniversitesi’nin istihdam odaklı programlarının yanı sıra lisansüstü programlarının anlatılarak, yurt içi ve yurt dışı öğrenim imkanları, çift anadal ve yandal uygulamaları noktasında sunulan fırsatlar aktarıldı.

Tüm öğrencilerin Bartın Üniversitesi’ne davet edildiği fuar oldukça yoğun geçerken, katılımcılara Üniversite’nin tanıtım materyalleri verildi.