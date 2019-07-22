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Bartın Üniversitesi Amasra’da tanıtıldı

Bartın Üniversitesi’nde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki programlar Amasra’da tanıtıldı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:41
Bartın Üniversitesi Amasra’da tanıtıldı

Bartın Üniversitesi’nde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki programlar Amasra’da tanıtıldı.


Bartın Üniversitesi tarafından tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve sahilleriyle tanınan Bartın’ın Amasra ilçesinde ‘Tanıtım ve Tercih Günleri’ düzenlendi. 20-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen tanıtım günleri kapsamında Barış Akarsu Parkı’na stantlar kuruldu. Her gün yurt içi ve yurt dışından binlerce turistin geldiği Amasra’da, stantları ziyaret eden aday öğrenciler ve ailelerine öğretim elemanları tarafından bilgiler verildi. ‘Tanıtım ve Tercih Günleri’nde öğretim elemanları üniversitenin 9 fakülte, bir yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüsünde yer alan programları ziyaretçilere tanıttı. Kariyer planlaması noktasında da tavsiyelerde bulunan öğretim elemanları, üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken hususları öğrencilere ve ailelerine anlattı. Bartın’daki kaliteli eğitim ortamı, güvenli şehir ve konaklama imkânlarının önemine de vurgulandığı tanıtım günlerinde, tüm öğrenciler Bartın Üniversitesi’ne davet edildi.


Amasra’da gerçekleştirilen tanıtım günleri etkinliğine Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da katıldı. Rektör Uzun, "Üniversitemizde, öğretim elemanlarımızla öğrencilerimize en iyi eğitimi vermek için ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Öğrencilerin varlık sebebi olarak görüldüğü Üniversitemizde, gelişim stratejilerimiz öğrenci odaklı oluşturulmaktadır. Onların konforlu ve etkin bir üniversite hayatı yaşamaları, kendilerini Üniversitemizin bir ferdi olarak hissetmeleri temel gayemizdir. Eğitim işlevinin yanı sıra öğrencilerimizin sosyal gelişimine de önem veren üniversitemizde her gün dolu dolu geçmektedir. Sosyal alanda öğrencilerimizin kendilerini ve ilgi duydukları alanları geliştirmelerine büyük önem veren Üniversitemiz, öğrenci kulüpleri ve topluluklarını desteklemekte, mevcut spor kompleksi ve alanlarının genişletilmesi çalışmalarına hızla devam etmektedir. Üniversite adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, Bartın Üniversitesi ailesine katılmalarından mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:41
  1. doğa

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