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Bartın Üniversitesi, aday öğrencilere tercih desteği verdi

Bartın Üniversitesi tarafından Bartın Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantlarda, üniversite tercihi yapacak öğrencilere danışmanlık desteği verildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:43
Bartın Üniversitesi, aday öğrencilere tercih desteği verdi

Bartın Üniversitesi tarafından Bartın Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantlarda, üniversite tercihi yapacak öğrencilere danışmanlık desteği verildi.


Bartın Üniversitesi öğretim elemanları, gençlerin tercihlerini bilinçli bir şekilde yaparak geleceklerine yön vermeleri doğrultusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi. Bartın Cumhuriyet Meydanı’nda “Tercih ve Kariyer Günleri” kapsamında kurulan ve 3 gün boyunca açık kalan stantlar yoğun ilgi gördü. Stantları ziyaret ederek öğretim elemanlarından bilgi alanlar arasında şehir dışından ve yurt dışından gelen turistlerde yer aldı.


Öğretim elemanları tarafından aday öğrenciler ve ailelerine Bartın Üniversitesi’nin 9 fakülte, bir yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüsünde yer alan programlar anlatıldı. Üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlerinin yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre meslek seçimi ve kariyer planlaması konusunda da bilgilerin verildiği “Tercih ve Kariyer Günleri”nde adaylara dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.



Rektör Uzun’da standa aday öğrencilerle bir araya geldi


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da öğretim elemanlarının 3 gün boyunca yoğun bir gayret göstererek aday öğrencileri ve ailelerini bilgilendirdiği tercih stantlarını ziyaret etti.


Öğretim elemanlarını gösterdikleri gayret dolayısıyla tebrik eden Rektör Uzun, “Bulunduğu şehirden başlayarak, bölgesinin ve ülkesinin kalkınmasına değer katan Üniversitemiz, gençleri yetiştirme noktasında da başarılı bir konumda bulunmaktadır. Üniversitemiz, sürdürülebilir bir anlayışla akademik gücümüzle ve öğrencilerimizle birlikte geleceğe doğru yorulmadan yürümektedir. Bilimsel çalışmalarla da adından söz ettirmeyi başaran Bartın Üniversitesi, uluslararası yayın sıralamasında en hızlı yükselen üniversite olmuştur. Verdiği kaliteli eğitim ve kurduğu sıkı bağlar neticesinde öğrencilerimizin hep yanında olduk ve olmaya devam diyoruz. Tercih yapacak öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyor, Bartın Üniversitesi ailesine katılmalarından mutluluk duyacağımızı içtenlikle belirtmek istiyorum. “dedi.



Milletvekili Tunç, tebrik etti


Bartın Üniversitesi “Tercih ve Kariyer Günleri” kapsamında kurulan stantları ziyaret eden Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise düzenlenen organizasyon dolayısıyla teşekkürlerini iletti.


Öğretim elemanları ve aday öğrencilerle bir süre sohbet eden Tunç, “Bartın Üniversitesi şehrimizin önemli dinamiklerinden biridir. Bartın’ın çehresini değiştiren ve yaptığı çalışmalarla bölgesine değer katan bir yapıdadır. Yapılan yatırımlarla her geçen gün daha da büyüyen üniversitemiz, aldığı başarılarla da göğsümüzü kabartmaktadır. Bu noktada gösterdiği yoğun gayretlerden dolayı başta Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun olmak üzere tüm öğretim elemanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:43
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